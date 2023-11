Ocampo criticó los carteles a favor de Massa en las unidades del transporte público de pasajeros

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el concejal capitalino de Nuevo País, Marcelo Ocampo se refirió a la utilización de las unidades del transporte público de pasajeros en la ciudad para hacer campaña a favor del candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. “Es una falta de respeto para la gente que pongan esos carteles, son actos que el gremio hace para acomodarse con el candidato”, sostuvo.

“Primero y principal quiero decir que el problema del transporte urbano de pasajeros en Formosa es algo que no termina nunca, los vecinos siguen padeciendo, esta misma gente de la UTA que amenaza a los usuarios con los carteles ridículos es la misma que hizo la mayor cantidad de paro de trasporte, es decir, Formosa es la ciudad con más cantidad de paro de colectivos urbanos del país”, comenzó diciendo y agregó que el hecho de que salgan ahora con su “campaña del miedo” es “vergonzoso” y “dejan mucho que desear”.

“Es una falta de respeto para la gente que pongan esos carteles, son actos que el gremio hace para acomodarse con el candidato y quedan en ridículo con ese tipo de amenazas porque todos sabemos que no es real, que no va a pasar, entonces meter esa capa maña y prestarse a eso deja a las claras la connivencia que tienen con el poder político”, manifestó el edil.

En este sentido dijo que si bien sabe que podría no tener respuestas de igual manera realizará una presentación ante la justicia por dichos carteles y recordó que “fui uno de los que denunció penalmente porque habían ocupado las unidades y dejaron a los vecinos sin transporte para ir a un acto proselitista el 17 de octubre del año pasado, pero lamentablemente no hay novedades hasta el momento”.

“Estamos en Formosa, no avanza nada, y realmente es lamentable cómo se maneja esta empresa y el sindicato también, siempre el perjudicado es el pasajero”, se quejó el concejal capitalino.

Sesiones en el Honorable Concejo Deliberante

Finalmente, Ocampo se refirió a la falta de sesiones en el HCD capitalino y lamentó que este fue un año donde “no se ha trabajado”. “Se han pasado de campaña en campaña, con la excusa de las elecciones el HCD no trabajó, me parece una falta de respeto esto porque en Formosa también hay problemas y tenemos que ponernos a trabajar para resolvernos, esa es nuestra función”, lanzó.