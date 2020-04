Occhiato luego de que su abuelo estuviera en una de las largas colas para cobrar la jubilación: «Me mintió»

Compartir

Linkedin Print

En medio de la cuarentena por el coronavirus, ayer los bancos abrieron sus puertas para que los jubilados y beneficiarios de planes sociales que no tienen tarjeta de débito puedan pudieran sus haberes. Varios abuelos pasaron la noche a la intemperie, con temperaturas muy bajas, esperando conseguir un lugar para cuando se abrieran las puertas. El resultado fue un verdadero caos sin control, por la falta de logística adecuada.

Desde muy temprano, en Nosotros a la mañana, el programa que conduce Joaquín Pollo Álvarez por El Trece, siguieron lo que acontecía en una de las entidades bancarias de la localidad de San Justo. Las imágenes fueron dramáticas… El personal destinado no alcanzaba para establecer coordinación en las filas. Lo que ocurrió es que muchos se llevaron una silla para descansar mientras esperaban, y en los momentos en que la fila avanzaba, hasta que se producía el movimiento se generaba una confusión a la hora de respetar el orden de llegada. Mientras más cerca de la puerta de entrada, donde las filas se dispersaban, más complejo resultaba llevar adelante un orden.

Además, muchas personas mayores confesaron que tenían frío, hambre, la necesidad de ir a un baño. Incluso, una abuela llegó al lugar con una máscara improvisada, hecha con una botella de plástico.

En el medio del conflicto y el tumulto, el periodista Santiago Zeyen lugar se encontró con Victorio Occhiato, el abuelo de Nicolás, el último campeón del Bailando, esperando percibir su jubilación en medio del caos generalizado. Cerca de la puerta de entrada, se lo vio molesto por lo que estaba atravesando, conversando con sus ocasionales compañeros de fila.

A raíz de las imágenes de su abuelo, Nico utilizó sus redes sociales para referirse al tema. “Me enfurece y me pone triste. Todo el que tenga un familiar mayor debe saber lo difícil que es hacérselos entender que no tienen que salir… En nuestro caso, hasta nos mienten. Por eso todo el tiempo estamos en contacto con ellos, mi hermano, mi mamá, que hacen las compras y se las dejan en la puerta. Yo los llamo todo el tiempo y, por ejemplo, nos habían dicho que no iban a ir al banco, pero nos mienten… Y en algunos casos se nos hace incontrolable. Son personas grandes que no entienden la gravedad de la situación. No habló con el cronista porque estaba ahí sin avisarnos”, fueron las palabras que Occhiato volcó en Instagram.

La imagen causó asombro, pero a su vez preocupación, no solo en los familiares del hombre, que se enteraron recién cuando lo vieron en la tele, o cuando le empezaron a llegar los mensajes con las consultas pertinentes, sino también de los fanáticos de Victorio y su mujer, Concepción: a la par de su nieto, el matrimonio cobró una popularidad en ShowMatch que los sobrepasó.

Incluso, en más de una nota, Occhiato le agradeció a Marcelo Tinelli por la posibilidad que les dio de aparecer en televisión. Según él, Victorio y Concepción ganaron 10 años de vida gracias a las actividades que empezaron a realizar luego de salir en el programa.

Sin ir más lejos, semanas atrás, hasta el cantante Ricardo Arjona compartió en sus redes sociales un video de ellos bailando uno de sus temas pertenecientes a su último disco. “Me declaro admirador de estas dos bellezas”, había dicho el guatemalteco al compartir un video de los abuelos de Nico bailando, en una publicación que superó las 100 mil reproducciones.