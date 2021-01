OCTUBRE ESTA MUY LEJOS

Compartir

Los abajo firmantes, Partidos Políticos integrantes del Frente de Todos en la provincia de Formosa que apoyamos al Gobernador Gildo Insfran, ratificamos nuestra pertenencia y acompañamiento a nuestro gobernador en esta nueva arremetida mediática, judicial y política contra él y el pueblo de Formosa por parte de los mismos de siempre (medios hegemónicos, Clarín, la Nación etc., UCR, CC ARI y PRO Juntos por la grieta.

Con la diferencia hoy que el montaje está puesto sobre la exitosa estrategia de lucha contra la pandemia que actualmente azota al mundo y de la cual nuestra provincia no está exenta, pero que a todas luces exhibe los mejores datos estadísticos y claramente la mejor provincia situada en el ámbito nacional, con datos contundentes. Sin lugar a dudas, el estatus sanitario de Formosa es el mejor.

Pero, lamentablemente, aquí en Formosa, los que fueron cómplices y parte del gobierno de Macri, que se callaron la boca cuando su gobierno destruía el país, degradaba el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, dejaba vencer centenares de miles de vacunas, eliminaba el Programa Remediar, bajando el presupuesto destinado a Salud, y en Educación se cerraron cientos de programas, como el más emblemático Conectar Igualdad, donde no entregaron una sola computadora a los alumnos, alumnas y docentes.

Qué decían cuando tenían un correligionario en el Ministerio de Agroindustria, en qué benefició a los productores formoseños, digan, cuenten, capaz que no nos enteramos. Qué decían cuando metían presos a dirigentes políticos sin previo juicio o los pibes asesinados en su gobierno; qué decían, cuenten, digan, capaz se nos pasó por alto. Qué hicieron cuando el blanqueo de capitales del ex presidente Macri, por decreto, benefició a toda su familia y amigos; qué dijeron, qué hicieron cuando Macri nos endeudó por 100 años y nos sometió nuevamente al FMI, con préstamos que no sabemos dónde fueron a parar. No vimos que se hayan expresado en contra, porque fueron cómplices nefastos del macrismo y formaron parte de ese gobierno que realmente fue también una pandemia para el pueblo argentino y para el pueblo formoseño.

Jamás alzaron la voz para pedir obras para Formosa, gozaban que a Gildo Insfrán no se le otorgue nada, creían infantilmente que así podrían tener una chance electoral y se equivocaron, como ahora. Pero en esta situación han transgredido todo, jugando con la salud de los formoseños y las formoseñas, utilizando política y mediáticamente la pandemia del coronavirus para tener prensa, prestándose a un lamentable y repudiable espectáculo circense.

Por todo esto, nuestro compromiso es más firme que nunca con el Modelo Formoseño que conduce el gobernador Gildo Insfrán y con el modelo de ciudad que lleva adelante el intendente Jorge Jofre.

Por último, hacemos llegar nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento a todas y todos los formoseños que le ponen el pecho a la pandemia, enfermeros, enfermeras, médicos, fuerzas de seguridad y a nuestros trabajadores y cooperativistas de la Municipalidad de la ciudad de Formosa, que hacen el enorme esfuerzo de mantener nuestra ciudad limpia y saludable.

TODOS UNIDOS, MÁS QUE NUNCA.

JULIO ROBLES – LILIANA DÍAZ, PARTIDO PARA EL HOMBRE NUEVO;

JULIO VÁSQUEZ, PARTIDO ACCION NATIVA;

LUIS RECALDE – RODOLFO TOPACIO, PARTIDO INTRANSIGENTE;

HORACIO DANIEL PAREDES – MARTIN ROMERO, PARTIDO MEMORIA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL;

MARCELO MACIEL, MOVIMIENTO DE RECUPERACIÓN POPULAR;

BRITO JOJOT, PARTIDO POPULAR;

CLAUDIA MACIEL, FRENTE PARA TODOS;

MARCELO COLMAN – CRISTIAN BAS, PARTIDO AUTÉNTICO FORMOSEÑO.

