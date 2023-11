«Odian el país que quieren gobernar», afirmó Samaniego respecto a la oposición

El diputado justicialista Agustín Samaniego dialogó sobre la campaña electoral de cara al ballotage que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre, refiriendo que el candidato por La Libertad Avanza demuestra agresividad y odio hacia el pueblo.

Agregó que “Javier Milei crítica y menosprecia a nuestra provincia sin reconocer los logros”. En esa línea, se refirió a su aliada, la excandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, considerando que “hoy está como una especie de figura visible de ese sector”.

En esa línea, mencionó que “la única manera en que estos personajes se acuerden de Formosa, es hablando mal, solo encuentran problemas y críticas”, sin embargo, afirmó que “acá tenemos un Gobierno que gestiona para mejorar la calidad de vida de los formoseños y las formoseñas, pero ellos sólo subestiman la inteligencia del pueblo”.

Continuó: “Pero uno cosecha lo que siembra y Bullrich cosechó poca cantidad de votos no solamente en el país, sino especialmente en Formosa”.

Samaniego agregó que “militan con agresión, intentando generar miedo en la ciudadanía, están permanentemente atacando al que piensa diferente, demostrando intolerancia con el otro”.

Cabe mencionar que en las últimas horas Bullrich expresó que “ojalá que la Argentina explote antes del 19” y el legislador reprochó estos dichos, comentando que con esa provocación “motoriza su acción política y evidentemente odian a Formosa, a los formoseños, las formoseñas y al pueblo argentino en general”.

“Odian el país que quieren gobernar, odian a la Patria, por más que sea el más acérrimo enemigo político del Gobierno actual, no pueden desear que el país explote”, opinó.

Y cerró aseverando que “ningún argentino bien nacido puede decir ojalá que le vaya mal a mi país, realmente es rarísimo lo que pasa, hacen de la agresión, de la violencia política, y no solamente la violencia discursiva, sino, también, con una carga de odio muy fuerte que intenta contagiar y ese orden solo inspira desconfianza e incertidumbre en la gente”.