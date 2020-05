Olivera adelantó que pedirán en el HCD la presencia de más colectivos urbanos en las calles

Compartir

El concejal Fabián Olivera (UCR), en diálogo con “Expres en Radio” contó que continúa realizando recorridas en barrios de la ciudad e interiorizándose de los problemas que padecen los problemas. Es así que ayer estuvo junto al concejal Daniel Caballero en el barrio Urbanización San Isidro que según explicó, tiene diversos problemas de inseguridad, falta de alumbrado público, calles en mal estado, entre otras cosas por lo que se requieren mayores mejoras en el sector.

Comenzó hablando de la primera sesión que mantuvieron en el Concejo Deliberante desde el inicio de la cuarentena. “Empezamos a sesionar después de un tiempo, veníamos planteando hace un bien tiempo que se podía empezar a trabajar en las sesiones y así se comenzó a poner todo en condiciones con un protocolo bien cuidado, en las comisiones solo participan los integrantes de la misma, se hicieron modificaciones en el recinto para que haya más espacio entre los concejales, estamos comenzando de nuevo pero nuestro trabajo en los barrios sigue, seguimos recorriendo los barrios como ahora con el concejal Caballero que estamos en el Urbanización San Isidro”, explicó.

Asimismo contó que “tenemos algunos proyectos en carpeta, sobre todo los pedidos en los barrios, nosotros llevamos reclamos puntuales para mejorar la vida de los vecinos, estuvimos en el barrio Namqom presentando un proyecto de feria artesanal aborigen muy bueno donde los artesanos podrán trabajar en sus barrios, estamos haciendo lo que venimos trabajando siempre con los vecinos ya desde hace un buen tiempo, acercándonos a ellos en lo que podemos”.

“La semana que viene vamos a pedir la incorporación de colectivos en las líneas ya que están trabajando solo dos colectivos por línea, eso no alcanza y hay barrios como el Urbanización San Isidro que directamente no tienen colectivos, es un barrio totalmente aislado sin escuela, sin centros de salud, policía ni colectivos, va a estar movida la semana en el Concejo”, adelantó.

Respecto a qué le dicen sus pares opositores respecto a estos proyectos, aseguró que “no dicen nada, qué van a decir, pasó esta semana y en la comisión de transporte no se habló de esto pero lo pedimos por la demanda de la gente, no es que es una ocurrencia nuestra, tenemos líneas con muchos problemas, barrios con muchos problemas, el reclamo es constante por problemas de inseguridad, en este barrio en el que estamos hay vecinos que tienen que caminar hasta la ruta para tomar un colectivo, desde el sector de los módulos son más o menos 15 cuadras en la oscuridad, hay calles en mal estado, sin iluminación, se torna un barrio con mucha inseguridad, además son pedidos que el vecino nos reclama, si salen a caminar los concejales se van a dar cuenta que el reclamo es ese en algunos aspectos con respecto al transporte urbano pero después piden mejoras en otros aspectos. En la entrada del San Isidro por ejemplo está el tema de la quema de basura, estuvimos también en el vaciadero municipal e hicieron lo mismo cuando nosotros a comienzo de año creamos una ordenanza de la prohibición de la quema de basura, pastizales y terrenos baldíos, una serie de cosas y lo importante es que el concejal esté en la calle y canalice los problemas de los vecinos, más cuando no hay elecciones que es lo que siempre hacemos nosotros”.

“Hay frecuencias de colectivos que tienen dos horas de tardanza, estuvimos en Namnqom y la línea 30 tiene esa frecuencia de tiempo, todos los vecinos nos manifiestan lo mismo con este tema de los coches”, aseguró sobre la gravedad del problema.

Respecto a si es viable poner más unidades del transporte urbano en las calles, señaló que “no solo es viable sino que también es más saludable porque si solo van con dos colectivos cada línea se acumula más gente por cada colectivo porque llegan cada vez más demorados y la gente se junta, vienen en un solo viaje, si ponen más colectivos van a facturar más y la gente no se va a amontonar tanto, más colectivos y menos gente en cada uno de ellos”.

Asimismo aseguró que esto va a repercutir de buena manera en la recaudación de Crucero del Sur. “La empresa vive quejándose incluso cuando andaba mejor, cuando sacó los 80 colectivos a la calle y facturaba 1 millón y medio de cortes se quejaba igual, siempre se quejó la empresa y siempre recibió subsidios, demorados o no demorados los recibió, hoy la situación para todos y para el privado es compleja, pero son cosas que el intendente y el gobernador deben manejar en su agenda, el convenio de subsidios de la provincia a la municipalidad se firmó el día 12 cuando la plata estaba los primeros días, tuvimos dos días de paro de colectivos innecesariamente. Hoy los subsidios están y si sacan más colectivos va a mejorar la facturación y va a mejorar en cuanto a la frecuencia y evitar la acumulación de gente en los colectivos, eso tiene que ser de la plata que mandó el presidente Fernández al primer momento, los millones de pesos para la lucha contra el coronavirus, las prioridades eran también los plus para los trabajadores de seguridad, de la salud, quedó pendiente el plus para los trabajadores municipales y el servicio público de pasajeros en Formosa es una necesidad y también debería estar en la agenda, se firmó tarde el convenio y se podría haber evitado el paro”.

En otro tramo de la nota expresó que la necesidad demanda más presencia de la clase política y afirmó que “los que hacemos política lo hacemos por vocación, yo no puedo estar en mi casa cuando la gente está mal y necesita, uno lo hace por vocación y con ganas, yo aprovecho este momento porque aprendo, escucho, comparto, pero uno lo hace por vocación, cada político o funcionario hace lo que siente, si siente ganas de quedarse en sus casas, allá ellos pero el formoseño necesita que los políticos estén más en las calles, ser escuchados, tenemos el concepto de que los políticos salen cuando hay campaña, eso habría que cambiarlo, uno tiene que recorrer, escuchar, aprender de la gente, hay barrios con mucha necesidad que necesitan la presencia de los funcionarios, que gestionen los reclamos porque si uno no va a un barrio no se conoce la situación, para saber lo que pasa en un barrio hay que estar, a mí me gusta y así también aprendo”.

“Hay barrios de la ciudad que están sindicados como barrios ‘bolsita’, eso me dicen algunos, pero yo voy igual, comparto, escucho a la gente, hay que darles mucha presencia de políticos, de concejales que los ayuden, en esos barrios generalmente hay comedores, se maneja mucho el clientelismo, hay denuncias por todos lados, hay comedores del gobierno rodeados de fotos de funcionarios y cuando yo vengo no hago clientelismo, vengo a compartir y a escuchar a los vecinos, hay comedores del gobierno y hacen esto, le dan un plato de comida a la gente, eso es clientelismo mismo”, finalizó.