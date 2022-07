Olivera: «Desde que Crucero del Sur llegó a Formosa, nunca cumplió con sus compromisos»

Compartir

Linkedin Print

El ex concejal por la UCR, Fabian Olivera en contacto con Expres en Radio habló acerca de la situación del transporte en Formosa y aseguró que la empresa desde que llegó a Formosa nunca cumplió con sus compromisos y que la única manera de solucionar el problema del transporte es con compromiso político.

Olivera comenzó diciendo «las excusas que dan los de la empresa Crucero del Sur son barbaridades, hace mucho tiempo no las escuchaba, más los gremialistas a fines a la empresa que salen a trabajar por falta de combustibles».

«Esta empresa ha superado todos los límites de lo absurdo permitidos. Creo que hay que hablar con el gerente de la empresa y ver que es lo que él quiere hacer. Desde que llegó a Formosa, nunca cumplió con sus compromisos, la gestión ha sido muy permisiva con ellos, le han permitido que hagan lo que quieran, pero desde que llegó nunca cumplió con lo prometido, trabajó sin patentes, le quedaron debiendo subsidios por improvisar», añadió.

«Esta empresa llegó con la promesa de 120 colectivos en la calle, 12 líneas y trajo 85 colectivos y 9 líneas. Todos justifican la crisis del transporte y creo que hoy los Gobiernos tienen la posibilidad de mejorar lo que ha hecho (Mauricio) Macri y lo están empeorando y destruyendo, esta acumulación de subsidios en el AMBA, no CABA concentra el 84 por ciento de los subsidios», señaló.

«Allá el colectivo es barato y bueno, acá es caro y malo, todos los que están en el Gobierno hoy tienen la posibilidad de romper con ese subsidio y dejar de centralizar ese subsidio, pero no termina ahí, porque creo que hay que hablar con la empresa y decirle al gerente que quiere hacer», manifestó el ex edil.

«Yo no escuché a nadie dar otro punto de vista para solucionar este problema. Todos solo tiran pálidas, si estos se van quienes van a venir. Hay que exigir a la empresa que cumpla con el pliego. «Las líneas que más críticas tienen son las 100, 25 y 30», aseveró Olivera.

«Esta situación se resuelve con plata y compromiso político para poder llevar un buen servicio a la gente porque esta empresa lo que ha hecho es que el formoseño se haya hartado de la empresa y no opte por este medio de movilidad, situación que llevó a que la empresa tenga menos cortes de boletos, es por ello que no tienen dinero también», indicó.

«Hay que hacer que la gente se maneje en colectivos y vuelva a creer en este transporte», cerró.

Compartir

Linkedin Print