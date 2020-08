Olivera: ”Antes de ponerle nombre, las calles deben estar en condiciones”

Compartir

En el piso de Expres en Radio, el concejal capitalino Fabián Olivera se refirió al enfrentamiento en la Secretaría de Servicios Públicos aseverando que se trató de un “problema interno político”; también habló de la falta de quórum por parte de la oposición durante la última sesión del HCD, dejando en claro que lo hicieron porque hubo “imposición” para que dos calles tengan nombres de dirigentes del PJ sin darles la oportunidad de poder “sumar otros”; además lanzó que “primero tenemos que arreglar las calles y luego pelearnos por sus nombres”.

Enfrentamiento en una

oficina de la Secretaría

de Servicios Públicos

Primero, el edil se refirió al enfrentamiento que se registró el lunes a la mañana en la Secretaría de Servicios Públicos, donde además de elementos rotos también hubo varias personas heridas. Vale recordar que el Ing. Fernando Acevedo denunció que “un grupo de aproximadamente 30 personas, dirigido por el ex concejal Fabián Rodríguez, irrumpió en el lugar, con la clara intención de interrumpir el normal funcionamiento de la dependencia comunal”.

“No es la primera vez que este sector actúa de forma violenta y extorsiva, como lo hicieron anteriormente en el área de Recursos Humanos y en el Concejo Deliberante”, recordó el funcionario.

En este marco, Olivera dejó en claro que se trató de un problema “interno político”. “Yo siento la división de la familia municipal, más porque son todos del mismo espacio. Creo que Jorge (Jofré) tiene que marcar un poco más la conducción de la gestión, tiene que ver un recambio de sus funcionarios, necesita gente más comprometida con su gestión”, dijo.

“Lo que pasó el lunes para mí es un problema de conducción, eh hablado con los protagonistas y les dije que las cosas se les salieron de las manos”, agregó el edil.

Expuso además que “Jorge tiene que ser un poco más firme, está siendo muy flexible con muchos. Debe convocar a su Gabinete y pedirle más presencia y compromiso. Los funcionarios aparte de responder al Intendente también tienen que tener muy buena relación con los empleados”.

Olivera aseveró que lo que pasó no puede volver a pasar y que “el Intendente tiene que hablar con su gente. Pido la unidad de los empleados municipales y creo que falta política y diálogo para evitar que estas cosas sucedan”.

“Esto se podría haber evitado, días antes se sabía que iba a haber una asamblea en Servicios Públicos, si yo lo sabía dudo que el Intendente no”, insistió el legislador capitalino.

Sesión “fallida”

del HCD capitalino

Otro tema que no dejaron pasar, fue la no realización de la sesión en el Honorable Concejo Deliberante capitalino el día miércoles, cuando la oposición no dio quórum ya que el oficialismo buscaba poner el nombre de dos militantes del PJ a calles. “Escuché todo tipo de opiniones al respecto, y sinceramente ni siquiera daba ganas de salir a responder porque se muestra una vez más el lado político de un sector del oficialismo que le cuesta muchísimo consensuar y dialogar porque para ser franco esto fue provocado por un sector de ellos”, aseveró al respecto.

Asimismo, indicó que “en las últimas tres sesiones con proyectos de los concejales del Intendente Jofré veníamos trabajando muy bien”.

“Cuando vino un proyecto de los concejales del Frente para la Victoria que dice que quieren poner el nombre de dos calles de dos dirigentes políticos de su sector, nosotros le dijimos que está bien que se hagan cargo de eso, pero que nos dejen a nosotros poner dos o tres nombre más; su respuesta fue que no. Jamás se abrieron al debate”, asintió el mismo aclarando que “nadie tiene problemas con los nombres de sus dirigentes”.

“Son cosas distintas cuando se trabaja con los concejales de Valores Ciudadanos y del Frente de la Victorias; cuando se trabaja con los segundos no hay ningún tipo de diálogo, la cosa es así y nada se cambia, no te dejan aportar nada”, lanzó y agregó que “hay dos estilos distintos, donde no quieren dialogar sino imponer. Los ediles de Valores si se abren al diálogo, los demás no”.

“Nosotros no tenemos problema con el nombre de sus calles, de hecho nosotros queríamos aportar también, queríamos por ejemplo que una calle del Circuito Cinco se llame Padre Pessuto, o Palillo Romero, Montoya, Floro Bogado; y si el Justicialismo quería poner más nombre que lo haga porque hay un montón de calles que no lo tienen; pero no pueden venir a decirnos que son solo esos dos que ellos eligen y no nos dan oportunidad a nosotros”, señaló Olivera.

Teniendo en cuenta este tema y para cerrar, el concejal radical manifestó que más allá del nombre hay que “pelear” porque las mismas estén en buenas condiciones. “Primero tenemos que arreglar las calles y luego pelearos por sus nombres”, disparó.

Oposición

En otro tramo de la entrevista, el legislador comunal fue indagado respecto al rol de la oposición. “Yo estoy orgulloso de haber sido el único candidato a intendente que tuvo el frente, estoy contento con el trabajo que hicimos, convencido de que hay que mejorar obviamente y tratar de contagiar ese entusiasmo a muchos correligionarios”, dijo.

Y continuó: ”creo que no todos los correligionarios empujan igual, que vamos a la plaza pero a la hora de presentarnos a pelear con Insfrán no lo hacemos; yo no soy de ir a manifestaciones pero lo respeto, mi forma es enfrentar a Insfrán o Jofré es con propuestas y no manifestándome en la plaza”.

“En lo personal aprendí mucho en las últimas elecciones, hay que mejorar un montón aún, por eso estamos en las calles, escuchando y aprendiendo. Creo que en las próximas elecciones que se vienen que son legislativas vamos a hacer muy buena elección, hay que armar un buen equipo, una lista competitiva, no solo pensar en una lista de oposición sino pensando en las elecciones del 2023”.

Añadió que hay que sostener el frente para que cada vez sea más “amplio” y que “no solo sea un frente de radicales, sino que debemos sostener a los peronistas que están, a los gremialistas que coinciden con nosotros y sobre todas las cosas saber que debemos hacer una elección para construir opción”.

“Quiero seguir trabajando para el 2023, nuestro sueño se retrasó cuatro años, pero tenemos que volver a ser protagonistas. Tengo muchas esperanzas al respecto, siempre digo que en este frente nos tenemos que juntar los buenos radicales, los buenos peronistas, independientes, comerciantes, etc, para sostener un frente de unidad, y así evitar el avance de ese peronista que no le gusta dialogar, el soberbio que se lleva a todos por delante, que para mí no es peronista porque hay más un Gildismo peronizado”.

“Confío en lo que estamos haciendo y me hago cargo de lo que nos pasó, estoy orgulloso de lo que hicimos para mi candidatura a Intendente”, cerró diciendo Olivera.