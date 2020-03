Olivera y Piñeiro se refirieron al discurso de Jorge Jofré en el HCD

Compartir

En el marco de la apertura de sesiones del Honorable Concejo Deliberante capitalino y tras escuchar el discurso del intendente Jorge Jofré, el concejal radical Fabián Olivera lanzó que «el discurso es una cosa y la realidad otra. Solo le pido al Jefe Comunal que trabaje para los vecinos».

«Al intendente Jofré le digo que cuente con nosotros, que vamos a ser una oposición constructiva. También es necesario que mejore la relación con la provincia para resolver los problemas de la capital y que se ponga al frente de los reclamos de los vecinos», aseveró.

El edil insistió que la Ciudad «no está bien» y que «el Intendente solo no pudo en sus primeros cuatro años por eso me pongo a disposición y le digo que cuente con nosotros».

Gerardo Piñeiro

Por su parte, para el concejal Gerardo Piñeiro «tuvo buena presentación la copia del discurso de Jofré en cuanto a su encuadernación y calidad de impresión», pero «sobre los problemas que nos interesa a los vecinos nada se dijo, muchas palabras armónicamente utilizadas, pero en definitiva nada se dijo».

«Voy a ir desmenuzado el discurso del señor Intendente para que lo analicemos juntos», expresó y agregó: «habla de las condiciones altamente desfavorable de la economía nacional, y que la inflación impactó fuertemente en el bolsillo de la población, pero nada anunció respecto a una compensación económica en el salario del empleado municipal a pesar de tener fondos suficientes producto del superávit financiero».

«Reconoce la tarea del empleado municipal y cooperativista, pero nada anunció respecto a la carrera administrativa del empleado municipal, ni tampoco como incluir a los cooperativistas dentro del sistema laboral formal, terminando con la precarización del trabajo».

Sostuvo que Jofré anunció superávit financiero, pero «no dice si va a salir de la emergencia económica, con lo cual lo autoriza a manejar discrecionalmente los fondos públicos, pagando a los proveedores y acreedores del Estado cuando y como quieras. Y los empleados municipales no tiene acceso a discutir sus haberes en paritaria, generando con ello inseguridad jurídica».

«Sobre el tema de la basura, sólo se limitó a excusarse por la actitud de algunos vecinos que no respetan las normas de convivencia y nada dijo sobre implementar un programa de educación y concientización sobre el manejo de los residuos domiciliarios que involucre y comprometa al vecino en la separación en su domicilio de los residuos reciclables, y de una recolección diferenciada a los efectos de reducir considerablemente la cantidad de basura que diariamente se vuelcan en el vaciadero municipal, que ya se encuentra colmatado y generar una contaminación ambiental considerable en las napas subterráneas de agua como así también a los riachos».

«Párrafo aparte -dijo- nos habla de Formosa consolidada como una ciudad turística cuando a pesar de ser una ciudad ribereña de uno de los ríos navegable más importante de la región, la cual cuenta con más de 20 km de costa, y no tiene un balneario habilitado. El señor Intendente no dio a conocer políticas que seduzcan la inversión de capitales privados en fomento del turismo, tampoco de obras de infraestructura que mejore sustancialmente la ciudad».

«Por último, ya terminando su discurso el señor Intendente, pero perdiendo de vista que está iniciando su quinto año de gestión, nos dedica un párrafo con muchas expectativas, no nos dice cómo las pretende llevar a cabo, pero que difieren absolutamente con la realidad de ciudad que él está gobernando», finalizó el Piñeiro.