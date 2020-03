Zárate y Amarilla cruzaron a Insfrán por su discurso acusándolo de «negar» y «mentir» sobre la realidad

Compartir

«El gobernador Insfrán llama a la unión de los formoseños en su discurso, pero dedica las 27 páginas de su discurso a profundizar nuestras diferencias proponiendo consignas falaces al solo efecto de agredir a la oposición», lanzó el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Osvaldo Zárate.

Sostuvo asimismo que «la exageración de los datos sobre inflación sin mirar por el espejo retrovisor de como recibimos el gobierno es la muestra, la gestión Kirchnerista dejo 750% de inflación y un país desolado por la corrupción».

Criticó que desconocer la federalización de los recursos de coparticipación que han beneficiado a Formosa y el resto del país constituye también una chicana hacia quienes posibilitaron que tengamos recursos necesarios para hacer frente a compromisos asumidos.

«La negación de la situación de los empleados públicos es un vacío enorme en el mensaje, un incremento durante el 2018/2019 de más del106% de la coparticipación dejaron en situaciones óptima a la provincia, sin embargo, los agentes estatales solo subieron sus haberes un 64%, y los municipales del interior quedaron con un promedio de sueldos de $7000, una lástima no sincerarse está calamitosa situación».

Expuso el legislador que «reflotar el PAIPPA como herramienta de desarrollo es lamentable, porque desde hace rato se ha convertido en una herramienta clientelista y prebendaria, a no ser que no sepa que hacen sus funcionarios, en un principio era generar las condiciones para pasar de pequeño a mediano productor y en realidad se logró de que los productores vengan a los centros urbanos y queden los campos del interior despoblados».

«Nuestra provincia hoy está mejor porque mejoramos el régimen de coparticipación, por eso tenemos más de 7000 millones en plazo fijo. A pesar de eso ni se habló de mejorar el salario de los formoseños, todo lo contrario, solo se escuchó que hay crisis y deuda. Reclamamos un incremento del 45% que repare el desfase del 2018/2019 y que el reparto sea más equitativo. Lamentablemente no escuchamos cuáles son las obreras previstas para el 2020, cuales continúan y si el gobierno nacional al cual se declara ferviente seguidor finsncisria. Faltó precisión como en otros discursos de las obras y proyectos para el 2020».

«No sirve profundizar diferencias si queremos convocar a todos, representamos a más de 100.000 formoseños hoy estuvimos presentes por respeto a la investidura y a la construcción, salimos defraudados con un discurso agresivo hacia miles y miles de formoseños que pensamos distinto», culminó.

Juan Carlos Amarilla

Por su parte, el diputado Juan Carlos Amarilla también se refirió al discurso del Primer Mandatario Provincial y reconoció que «lo escucho al Gobernador desde hace muchos años y éste sin dudas ha sido el peor de sus discursos. Fue un mensaje absolutamente mesiánico, tribunero, desprovisto de toda formalidad y respeto».

«No ha mostrado- porque no lo tiene- logros importantes», lanzó.

Y continuó diciendo: «ha negado lo obvio- y eso lo pone en un papel de mentiroso- y es el hecho de que su administración sin los recursos nacionales recibidos en tiempo y forma no hubiera estado en condiciones ni siquiera de pagar un mes de sueldo a los estatales».

«No ha existido anuncios importantes para quienes hasta hoy no han tenido respuesta como es la juventud de nuestra provincia quienes siguen yéndose a otras latitudes a buscar un futuro mejor que su provincia no le ofrece», criticó.

Amarilla insistió diciendo que el Primer Mandatario Provincial «mintió sobre algunos datos referidos a la producción agrícola, presentando un logro de 230 mil hectáreas sembradas cuando todos sabemos que Formosa produce menos de la mitad».

«Es lamentable que el eterno Gobernador continúe con la retórica descalificatoria hacia la figura del ex presidente Mauricio Macri que ya no está, con una memoria bastante selectiva sobre lo ocurrido en el país. Le reprocha incumplimientos a quien solo ha gobernado cuatro años y lo hace quién no fue capaz de hacerlo a quienes gobernaron el país 12 años consecutivos y ante quienes tampoco defendió los recursos de los formoseños. Millones perdimos los formoseños por no ir a la justicia por los fondos detraídos por el ANSES de los fondos coparticipables de Formosa. Quiero ver ahora si efectúa reclamo ante las nuevas medidas tomadas por el gobierno nacional que impone tributos que no son coparticipables a las provincias», dijo.

Expuso además que «a todos nos duele la situación del país que tuvo que endeudarse, pero es necesario remarcar que tres de cada cuatro pesos, se destinaron para pagar deudas de gestiones anteriores. De estas cosas no habla el Gobernador como tampoco habla de que fue el gobierno más corrupto de la Historia Argentina. De esto tampoco debemos olvidarnos».

«Mintió sobre muchos temas y necesitaríamos las 25 carillas de su discurso para desmentir gran parte de sus afirmaciones», cerró indignado.