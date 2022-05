Omar Gutiérrez: «Los inversores necesitan certezas, reglas de juego estables y competitivas»

Compartir

Omar Gutiérrez, Gobernador de la provincia de Neuquén, participó de una nueva edición del ciclo Ámbito Debate. Durante su exposición, moderada por Florencia Arbeleche, hizo hincapié en la oportunidad que tiene tanto la región como el país en general para exportar petróleo y gas, la importancia de lograr acuerdos y consensos para fomentar las inversiones y la producción, así como también destacó el rol de los hidrocarburos en la transición energética.

Gutiérrez repasó, en primer término, cómo la provincia hizo frente al impacto de la pandemia, con las consecuencias que generaron las restricciones y la caída de los precios internacionales: “Creo que la sustentabilidad y el desarrollo tiene que ver con adaptarse a los distintos cambios. En ese sentido, nosotros tuvimos una época muy difícil, durante la pandemia, en la cual era más barato cerrar los pozos que conectar y vender, cuando el precio del petróleo cayó prácticamente a cero. Pero nos abrió la posibilidad de salir y colocar nuestra producción en el mundo, con lo cual pudimos llegar a Europa y Estados Unidos, y constatar la calidad de nuestro recurso. Luego se fue reconfigurando la situación, con la guerra de Rusia y Ucrania. Esto generó, una suba exponencial de commodities y productos alimenticios, y en este sentido, Neuquén siguió avanzando. En la cuenca neuquina se siguió avanzando con las inversiones. Y acompañando al mercado interno, tuvimos la oportunidad de empezar a exportar”.

Al hacer foco, justamente, en los efectos de la guerra, Gutiérrez dijo que puede representar “una oportunidad para el petróleo y el gas argentino”. “Es difícil hablar de oportunidad porque la causa es una guerra. Eso generó nuevas posibilidades y oportunidades. Y el sector hidrocarburífero es una posibilidad. Tiene, por un lado, la oportunidad en el mercado local, y tiene una posibilidad de consolidarse en el mercado regional. Y luego, como lo hacemos con el petróleo, darle desarrollo al mercado internacional. Hay que comprender que hay una oportunidad de escalar con el petróleo y el gas. Hay una posibilidad y un horizonte muy importante, que las compañías están viendo y profundizando”, remarcó. En ese contexto, el gobernador neuquino destacó la importancia de que inversiones en infraestructura permitan consolidar el crecimiento de la producción, tanto con gasoductos (por parte del Estado), como de plantas de tratamiento (por parte de las empresas productoras).

Además, hizo mención a la mirada de los inversores, luego de un viaje que realizó a Estados Unidos. “Necesitan certezas, reglas de juego estables y competitivas internacional- mente. Reglas de juego, tal que el Gobierno de turno las respete y las cumpla: entendiendo al Gobierno y la oposición de turno. Los actos de gobernanza, para que impacten de manera positiva, tenemos que respetar las reglas de juego y consensos básicos. Y tienen que tenerse en cuenta las reglas de juego de todo el mundo. Tenemos un recurso de calidad constatada que es vaca muerta. Las reglas de juego, en una industria como la hidrocarburífera, necesita de ciertas simetrías, para no producir distorsiones para decidir dónde invertir. Esto es importante y la provincia es un ejemplo de construir consensos y acuerdos para fomentar las inversiones. Si a un privado le va bien, a la provincia le va bien”, señaló Gutiérrez.

Por otro lado, destacó el rol del petróleo y, sobre todo, el gas, en la transición energética: “Son compatibles. Hay falta de información de parte de quienes somos actores de la industria. No hemos sido claros en aclarar que el gas es el motor de la transición energética. El gas es elemento y recurso de transición energética, en la medida en la que abordemos el desarrollo de un recurso sustentable. La transición energética no es solo el desarrollo de una energía limpia, es un proceso continuo”.

