Reclamaron envío de mercaderías para merenderos y comedores

Compartir

Linkedin Print

Las diferentes organizaciones sociales volvieron a marchar ayer contra el Gobierno Nacional exigiendo la creación de puestos de trabajo, mientras que a nivel local reclaman el envío de camiones de mercaderías para merenderos y comedores. «En realidad las víctimas de todo esto es el sector más postergado de la sociedad», aseguró Antonio Nievas, referente de Libres del Sur, al Grupo de Medios TVO.

«En el caso concreto de Formosa tenemos un problema grave y es que hace 3 meses no estamos recibiendo ningún tipo de mercadería, la faltante sigue siendo azúcar, leche y aceite, tan necesario tanto para comedores como merenderos. Seguimos sosteniéndonos con la ayuda de pequeños comerciantes y amigos que siempre están dispuestos a colaborar con nosotros», agregó al respecto.

La marcha en concreto se dirigió hasta la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Formosa, en donde además del reclamo puntual por mercaderías también sumaron el pedido por la apertura del Potenciar Trabajo.

«El Ministerio acordó con nosotros, firmó que íbamos a tener permanentemente y no iba a faltar los alimentos, sin embargo, hoy es una realidad que hace tres meses no llega un camión. La gente que no tiene un ingreso tiene problemas graves, la está pasando mal», expresó Nievas.

De esta forma las organizaciones piqueteras marcharon en todo el país y su réplica se sintió en Formosa con un número importante de personas que se manifestaron sobre la calle Paraguay entre Mitre y Eva Perón .

«A través de las movidas nacionales estamos haciendo la presencia ante las distintas instituciones que corresponden al Ministerio de Trabajo de la Nación, esta es una forma de reforzar el pedido que se está haciendo a nivel nacional y es que cumplan con el acuerdo establecido, que no iba a faltar alimentos bajo ningún aspecto, sin embargo está faltando», dijo Nievas.

«Y en la medida que no haya respuestas concretas de trabajo, que se iba a resolver alguna suerte de subsidios a aquellos que no lo tuvieron, seguimos planteando el salario universal. Ya nos han quitado todos los derechos», concluyó.

Compartir

Linkedin Print