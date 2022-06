Las patentes extranjeras pagarán el doble por el combustible, unos $250 el litro de gasoil en YPF

Compartir

Mientras continúa la crisis del abastecimiento de combustible en el norte y centro del país, la petrolera YPF adoptó una polémica medida y ahora los vehículos con patente extranjera pagarán el doble de precio por litro, desdoblando los precios en la región. «Es un problema de política monetaria, no es un problema del sector en específico», manifestó Aldo Bigatti, Gerente de Bigatti Combustible, al Grupo de Medios TVO.

«Nos pasaron ahora un instructivo de cómo se implementará el precio diferencial para patentes extranjeras, obviamente no vamos a tener una buena recepción por parte de nuestros clientes», adelantó el empresario.

La medida rige en todo el país y para todas las patentes extranjeras que se abastezcan en estaciones de YPF, las cuales pagarán $240 el litro de gasoil. Antes, la petrolera ya había adoptado una medida restrictiva en donde dichos vehículos sólo podían cargar combustible Premium para tratar de abastecer el mercado interno pero la crisis se profundizó en la región.

«Antes ya se había restringido, solamente podían cargar el Diésel Premium los vehículos de chapa extranjera y lo que notamos casi inmediatamente fue que se acomodó el mercado. Estos vehículos empezaron a cargar un mínimo incluso por debajo de la restricción que implementamos», explicó el empresario.

Según detalló, los vehículos extranjeros cargan apenas unos litros para llegar al mercado informal en donde consiguen el combustible sin restricciones, impulsando el desarrollo del mercado informal.

«Cargan apenas unos litros para llegar a otro lugar donde se ha creado un mercado informal en donde consiguen el combustible. En vez de cargar en la estación, lo que hacen es cargar un poco para llegar a algún lugar u otra estación donde no se cumplan las restricciones y puedan cargar combustible a un precio mayor incluso al nuevo precio que se les ha fijado», agregó al respecto.

Severas consecuencias

La medida adoptada por YPF podría tener severas consecuencias en el sector por lo que algunos estacioneros sostienen que «no soluciona en nada el problema».

«No se va a resolver con este tipo de medida. Lo único que se crea es mayor incomodidad en la operatoria de las estaciones de servicio, problemas de seguridad porque se crean este tipo de mercados paralelos, y una mala imagen además», puntualizó Bigatti.

Mientras las restricciones al parecer van en aumento, la denominada crisis del transporte continúa y se siguen viendo largas filas de camiones en distintas estaciones de servicio en la ciudad. «Estamos perdiendo oportunidades hoy y estamos perdiendo oportunidades para el futuro».

«Llega el combustible, pero ya no cargan las restricciones en litros, es decir, cargan apenas un poco para llegar a donde consiguen en ese mercado informal. No veo ninguna mejora después de la medida», concluyó.

