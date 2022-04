Originarios de La Primavera cortan ruta 86

Compartir

Un grupo de originarios de la colonia La primavera cortan la ruta nacional N° 86 en reclamo de agua. En este marco, Eduardo Díaz, manifestante señaló que el paso estará interrumpido para circular, solo dejaran pasar a las ambulancias, personal de la fuerza y trabajadores esenciales. Son unas 40 familias que no cuentan con abastecimiento

«Por medio de una asamblea decidimos volver a realizar un corte total sobre la ruta 86 a la altura del kilómetro 1340 en inmediaciones a La Primavera, en reclamo, por el servicio de agua que hasta la fecha no obtuvimos respuestas».

«Si bien desde la Defensoría del Pueblo nos habían informado la semana pasada que realizaron una presentación al Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), nosotros pedimos información al respecto pero hasta la fecha no obtuvimos respuestas», dijo.

Además contó que «este problema viene desde el 2015, y son aproximadamente 40 familias que padecen la falta del servicio de agua».

