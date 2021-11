Oscar Piris marcó su sexto gol con la camiseta de Delfín de Ecuador

Compartir

Con una gran actuación del portero venezolano Baroja y un planteamiento de repliegue efectivo, Delfín se llevó un empate de Casa Blanca ante Liga de Quito. El resultado final fue de 1-1 en un duelo lleno de emociones en el que el local fue superior en la mayor parte del cotejo.

No obstante, este resultado no favorece a ninguno en sus intenciones por clasificar a Copa Libertadores, como es el caso de los albos, y a Copa Sudamericana, en el lado de los manabitas. Aunque los dirigidos por Montemurro se van más satisfechos al sumar en condición de visitante.

El cuadro capitalino fue el que siempre tomó la iniciativa y adelantó sus líneas en busca de adelantarse en el marcador. Pero los cetáceos cerraron bien los espacios y lograron irse en tablas al descanso. Sin embargo, Liga logró romper el candado.

El juez dictaminó la pena máxima a favor de los locales por una mano de Piris que evitó que el esférico traspase la línea de gol luego de que él mismo haya rechazado un balón que había ingresado en su totalidad pero que no fue advertido ni por el árbitro central ni por sus asistentes.

Djorkaeff Reasco asumió la responsabilidad de ejecutar y con un fuerte remate venció la resistencia de Baroja, que había adivinado el lugar del disparo (59 minutos). Pero Piris se elevó más que todos tras el cobro de un tiro de esquina y con un cabezazo dejó estático a Gabbarini para poner el empate (74 minutos).

El director técnico de LDU Quito, Pablo Marini, planteó una estrategia 4-4-2 con Adrián Gabbarini en el arco; José Quintero, Franklin Guerra, Luis Caicedo y Christian Cruz en la línea defensiva; Sebastían González, Ezequiel Piovi, Santiago Scotto y Nilson Angulo en el medio; y Djorkaeff Reascos y Billy Arce en el ataque.

