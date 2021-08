Osvaldo Zárate: “Con Carbajal nosotros cumplimos con el mandato de la gente”

Compartir

En el piso de Expres en Radio, el diputado provincial de Juntos por el Cambio Osvaldo Zárate habló de la división que hubo con el grupo de Adrián Bogado y dejó en claro que con la candidatura de Fernando Carbajal para las PASO “nosotros cumplimos con el mandato de la gente”.

Primero, al referirse a la división de la oposición aseveró que “no nos peleamos, el otro sector que estaba con nosotros quiso armar su propio partido e irse por afuera, pese a que le ofrecimos ir juntos. Hicimos todo lo posible para no romper el frente pero no se pudo concretar que sigamos juntos ya que el grupo de Adrián Bogado armó su propio partido”.

Reconoció además que “siempre hemos buscado gente nueva” y que “en Formosa oposición hace el que se anima”. “Nosotros estamos convencidos de que Carbajal es un gran candidato. cumplimos con el mandato de la gente que nos dijo que no pongamos siempre a los mismos”, dejó en claro.

Por otro lado, agregó que “representamos un cambio y me parece que la gente va a apostar en nosotros”.

Consultado si es que tras las PASO es posible que vuelvan a juntarse con el grupo de Bogado reconoció Zárate que “es muy difícil unir lo que se rompió, pero en política los radicales tenemos el legado de nuestros antecesores donde priorizamos el diálogo”.

