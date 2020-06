Paciente con coronavirus: “Yo vine sano y me contagié en el Juan Pablo II; no nos cuidaron”

Compartir

Linkedin Print



“El 30 de mayo llegamos a Formosa, yo vine de Buenos Aires con mi hija. En ningún momento presenté síntomas, todo saltó con un compañero que se descompensó días antes de que nos den la orden para salir e irnos a nuestras casas. Él se descompuso por un dolor de estómago y lo llevaron al Hospital, luego por las noticias nos enteramos que dio positivo para coronavirus. Ahí nosotros nos empezamos a preocupar y empezaron a llegar enfermeros y médicos para hacernos el hisopado”, recordó.

Y continuó: “al día siguiente nos enteramos que el 40% de los que nos hicimos hisopado estábamos contagiados”.

Al ser consultado desde hace cuánto tiempo está internado en el Hospital Evita respondió: “desde el día viernes, fuimos el primer contingente que llegó en la trafic. Calculo que tendremos que estar internados por lo menos 15 días más, en 10 nos realizarán un hisopado y de ahí seguirán haciendo los estudios, hasta que el bicho desaparezca de nuestro cuerpo”.

El mismo añadió que “es muy complicado” porque “estamos en una habitación 4×4, más allá de la atención que tenemos que es excelente, donde los médicos están encima nuestro conteniéndonos, cuidándonos, dándonos buena comida y llamándonos en todo momento para saber cómo estamos; pero la realidad es que no estamos acostumbrados al encierro”.

“Nos echan la culpa a nosotros, pero debería habernos cuidarnos; en mi caso particular me contagié en el Juan Pablo II porque compartíamos todo, y eso era inevitable ya que estábamos todos juntos, no había un distanciamiento social; compartíamos el baño, nos cruzábamos, todo el mundo tocaba todo, era una cosa cotidiana”, continuó explicando el hombre.

Indicó asimismo que “yo vine con mi hija y a ella le dio negativo el test; ella está allí todavía cumpliendo el aislamiento y estoy preocupado porque es un foco infeccioso”.

Al hablar de las pruebas explicó Mareco que “se hacía el hisopado a uno de cada 10, era al azar. Gracias a Dios pasó esto, si salíamos con el virus iba a ser una catástrofe”.

“Entiendo al pueblo formoseño, su bronca y miedo, pro muchos vinimos sanos y nos contagiamos acá, no trajimos el virus”, finalizó.