Padres preocupados ante la escalada de precios en el rubro escolar

Tratar de ganarle a la inflación para llegar al ciclo lectivo de manera tranquila es una costumbre en algunos padres, es por ello que estos comenzaron a recorrer librerías y zapaterías para poder ganar un poco de tiempo y dinero ante la escalada de precios en el rubro escolar, teniendo en cuenta que desde el sector aseveraron que se prevén más aumentos para los meses de febrero o marzo.

Uno de los padres consultados contó «desde los primeros días del mes de enero estamos viendo útiles escolares porque tenemos 3 chicos en el primario y uno en el secundario».

«Nos está costando bastante, es por eso que vamos viendo en diferentes lugares, por ahí pedimos que nuestras familias que viven en otras provincias nos acerquen algunas cosas que ellos vean más baratas», añadió.

Además, comentó que en varias oportunidades recurrió a los grupos de venta del Facebook para ver si se consiguen ofertas.

Uniformes

En cuanto a los uniformes, indicaron que es mucho lo que se ha incrementado, pero que según les dijeron los dueños de las casas que confeccionan uniformes no están seguros de que no vaya a haber otro incremento para el mes de febrero o marzo porque la última suba que se registró fue en el mes de diciembre.

Comentaron que hoy en día

los precios son los siguientes:

El precio de los guardapolvos va desde $5.000, las chombas entre $7.000 y $7.400, los jumpers entre $8.000 y $8,600 y los pantalones pueden llegar a costar $10.000.

En el rubro calzados un comerciante indicó que los precios se han incrementado más del 100 por ciento en relación al mes de diciembre.

Asimismo, manifestó «estamos recibiendo lo que es para secundaria y primaria. El problema se da en que las clases van a comenzar en una fecha que no tendría que ser porque empieza en una época en donde no hay dinero, pero no hay mucha decisión de comprar y hacer las cosas».

«Mucha gente tiene muchos problemas económicos y no están pudiendo ser solucionados en el corto plazo», añadió.

«Hay mucha gente que en diciembre se acercó a comprar zapatos colegiales y tenemos que decirles que si el niño ha crecido un poco puede venir a cambiar el producto», se explayó.

«Hubo un salto muy grande desde el mes de diciembre a ahora en cuanto precios. Los costos se han encarecido desde diciembre a hoy en más del 100 por ciento», cerró.