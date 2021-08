País por país, el premio económico a los deportistas que ganan medallas

Compartir

Linkedin Print

Los atletas entrenan cuatro años (y toda su vida), se preparan, se fortalecen, buscan mejoras en su rendimientos, cambian hábitos de vida y viajan al rededor del mundo para conseguir la gloria en los Juegos Olímpicos. Tokio 2020+1 fue el destino donde todos esos sueños de miles de deportistas aterrizaron y todavía trabajan para poder conseguirlo.

Pero además de la alegría, del logro deportivo eterno y de la superación personal, cumplir los objetivos en estos eventos también significa un fuerte ingreso económico que ayuda y mucho al desarrollo del deporte de todos los protagonistas. A partir de los recursos de los distintos países, y de los esfuerzos que destine el gobierno a fomentar la práctica, la suma varía según los estados.

Todos -o casi todos- reparten un fuerte premio económico para los atletas que consigan subirse al podio y colgarse en el pecho una medalla. Con oscilaciones entre unos cuantos miles de dólares hasta por encima del medio millón en algunas regiones, estos son los billetes que reparten.

En la cima aparecen países que particularmente no están entre los que top del medallero ni mucho menos. Quien lidera el ranking es Singapur, un país desarrollado en términos políticos y económicos, entrega nada menos que ¡668 mil dólares! a los que consigan el oro en Japón en disciplinas individuales. Una locura total.

El podio de la bolsa de premios lo completan Indonesia y Azerbaiyán, que estipularon 353 y 255 mil dólares respectivamente para quienes estén en los más alto del olimpismo. Ninguno de los tres países cosechó por ahora un primer lugar: para hacer crecer el deporte no sólo es necesario el incentivo económico final, sino también acompañar a los atletas durante todo su desarrollo con políticas.

Recién hay que llegar al quinto lugar de los que más pagan para empezar a ver frutos también en el medallero. Italia, que hasta Río 2016 estaba rondaba los 200 mil dólares y se mantiene en esa cifra, ya obtuvo cuatro medallas de oro, 8 de plata y 15 de bronce.

Estados Unidos, Alemania, Canadá y Australia, por tomar algunos ejemplos de naciones que fomentan el deporte y suelen ubicarse en los lugares top del medallero, pagan entre 15.500 y 26.000 dólares, bastante por debajo de las anteriores cifras.

España, a pesar de los cambios de tinte ideológico en los gobiernos y de algunos sismos políticos, mantiene la misma cifra desde Beijing 2008 de acuerdo a lo pactado entre la Secretaría de Deportes y el Comité Olímpico nacional. 111.500 dólares para el oro en disciplinas individuales, 57 mil para la plata y 36 mil para el bronce.

En competencias en pareja, el premio es de 89 mil dólares por ser campeón, 44 mil por salir segundo y 30 mil por salir tercero para cada integrante. En equipos, cada miembro del plantel ganador recibe 50 mil euros, 29 mil y 18 mil respectivamente para plata y bronce.

Argentina, por el momento, tan solo tuvo que desembolsar los premios correspondientes a la medalla de bronce para el gran logro que consiguieron los Pumas 7 tras superar a Gran Bretaña en el partido por el tercer puesto. En total, de acuerdo a lo que el ENARD estipula, se entregaron 200 mil dólares en total para todo el equipo, además de 6250 dolares para el entrenador Santiago Gómez Cora.

El equipo de rugby argentino está compuesto por 14 miembros (12 permanentes y dos reservas), por lo que cada uno recibió 14300 dólares como premio por ser terceros en Tokio. Para otros deportes en equipo, el Comité Olímpico entrega 250 mil dolares por la plata y 350 mil por el oro. Además, en disciplinas individuales, reparte 75 mil por ser primero, 35 mil por ser segundo y 25 mil para el tercero.

Ecuador, algo más generoso, que en estos Juegos Olímpicos ya ganó dos medallas de oro, repartió 100 mil dólares a Richard Carapaz y otros 100 mil a Neisi Dajomes. Campeones en ciclismo de ruta y levantamiento de pesas respectivamente, ambos le dieron la segunda y tercera medalla a su país en la historia. Los que completan el podio recibirían 80 mil y 60 mil dólares.

Existen algunos países, también relevantes en las competencias, que deciden no entregar premios económicos a sus medallistas olímpicos. Ellos son Reino Unido, Croacia, Noruega y Suecia.

Compartir

Linkedin Print