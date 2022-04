Palazzo afirmó que los trabajadores «están enojados» con oferta salarial

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó que el paro nacional de actividades que realiza el gremio esta jornada en las entidades financieras públicas y privadas busca que «el sector empresario entienda que los trabajadores están enojados con la oferta salarial que han hecho», y no descartó «intensificar las medidas» en caso de no alcanzar «un acuerdo razonable».

«Con este paro queremos que el sector empresario entienda que los trabajadores están enojados con la oferta que han hecho. No es una cuestión política ni una decisión del sindicato porque se le ocurra. Los trabajadores empujaron a tomar esta medida ante este proceso inflacionario y la propuesta inadmisible de pagarnos en siete cuotas un acuerdo salarial», afirmó Palazzo en declaraciones a la radio AM 750.

En ese sentido, el también diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) admitió que «la situación social no da para seguir intensificando las medidas de fuerza», pero anticipó que las acciones de protesta se intensificarán «si no se logra un acuerdo razonable» con las cámaras que representan al sector.

«La responsabilidad ahora es de ellos. Queremos el mismo trato que el nivel de ingreso que ellos tienen», subrayó.

La Asociación Bancaria (AB) lleva adelante el paro nacional de actividades en reclamo de un aumento salarial que supere el 55 por ciento de aumento en tres tramos que propusieron las patronales en las reuniones paritarias que se celebraron en el Ministerio de Trabajo.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp