Palmetler: «A pesar de los ataques políticos, dentro de la Universidad trabajamos en paz»

En el marco del aniversario de la ECLO 131, el rector de la Universidad Nacional de Formosa, Augusto Palmetler dialogó con este matutino acerca de la situación de la Casa de Altos Estudios y señaló que, a pesar de los ataques políticos, dentro de la Universidad se trabaja en paz. Al mismo tiempo que indicó «tenemos la libertad de hacer lo que sabemos y es en lo que nos hemos estado ocupado hace años».

Al referirse a la Entidad Control Lechero Oficial-ECLO 131, señaló «realmente ECLO131 es un uno de los primeros laboratorios de la Universidad que se vincula con el medio, es por ello la importancia que tiene».

«Hace 30 años atrás era impensado porque nuestra Universidad era muy nueva en ese tiempo, solo nos dedicábamos a enseñar, pero tener un laboratorio que se vincule con el sistema productivo era impensado, es por ello que en ese tiempo se hace el primer intento, se trabajó en ese sentido», explicó.

«ECLO 131 desde sus inicios se ha vinculado con Paraguay, con provincias argentinas y esto es algo muy importante porque hoy tenemos un banco de prueba nuevo, mucho más actualizado, además de tener un laboratorio nuevo, realmente es un orgullo porque festejamos 30 años de vinculo con el sistema productivo».

«Debemos decir que tenemos un sistema que es similar al que tienen en Estados Unidos, excepto por la parte de robótica, pero es realmente es un laboratorio que cumple con todas las exigencias y los pasos que se tienen que dar para hacer el control de la calidad de la leche. Este es un servicio que prestamos a la comunidad», se explayó.

«Nos enorgullece tener bancos de prueba que son herramientas caras para el trabajo y hemos hecho el esfuerzo para construir este laboratorio, ampliarlo y poder llevar así a cumplir con un servicio y formación de nuestros alumnos. Estamos orgullosos de lo que tenemos y hacemos».

En relación a la situación de la UNaF, indicó «somos una universidad que hacemos, en lo que hace a los ataques políticos que podemos tener, creo que no son para descuidarse, pero esta es una universidad que como lo dice nuestro docente Julio Gómez, crece si trabajamos en paz, si estamos en paz adentro crecemos y lo haremos porque tenemos la libertad de hacer lo que sabemos hacer y es en lo que nos hemos estado ocupado hace años».

«Cuando una universidad se propone crecer en general. Hace días desarrollamos una elección no docente y fue muy pacifica porque no hay factores externos que intervengan en el interior de la universidad, todo se realiza en paz y esto es lo que necesitamos en la Universidad para poder continuar creciendo y contribuyendo con todo lo que es vinculo y esta es la cuestión esencial para nosotros», señaló.

«Amén de los ataques y del desfinanciamiento que nos han hecho el que fue muy fuerte para la Universidad Nacional de Formosa, cosa que perjudica y no contribuye a la paz. Nosotros solo queremos tener tranquilidad. No queremos que se le acuse a la Universidad de no hacer tal o cual cosa y si a alguien le molesta eso, lo conversamos y lo hacemos porque esta es la construcción. Somos una Universidad que tiende a vincularse», explicó.

«Yo destaco nuestros científicos que procuran, quieren y lo hacen realidad, entonces para ello necesitamos paz interior», cerró.

