Zaiser habló de las masivas protestas en reclamo justicia: «Nuestro deber es acompañar al pueblo»

Carla Zaiser, diputada provincial del bloque la Unión Cívica Radical, habló con el Grupo de Medios TVO sobre las diferentes marchas que se realizaron en el último tiempo para exigir justicia en casos de hechos de homicidios no esclarecidos y femicidio; en este sentido indicó que la gente está cansada de ver tanta “impunidad” y “corrupción” y que el deber de los legisladores y funcionarios (del partido político que fuera) es “acompañar al pueblo”.

“Lo que nosotros pedimos como ciudadanos, legisladores, y desde el lugar que nos corresponde es la actuación de la justicia, y que se vayan resolviendo de manera inmediata los casos donde la mayoría de ellos quedan sin respuestas, no hay culpables ni responsables de los hechos”, comenzó explicando.

Asintió que en la actualidad nota que el dolor pesa más que el miedo y resaltó que “los medios de comunicación también tienen mucha incidencia porque hoy la gente en la inmediatez está enterada de los acontecimientos”.

“Necesitamos que la Justicia nos respalde, que se haga presente y que también dé respuestas. No puede ser que haya muchos casos en la provincia que no estén resueltos, que nunca se encontraron culpables más allá de las evidencias que aparecen”, insistió la diputada y consideró que se pide “objetividad” porque “la sociedad llegó a cierto hartazgo por muchísimas cosas y eso se manifiesta hoy en muchísimos ámbitos”.

“La gente está pidiendo justicia, está candada de ver tanta impunidad y corrupción en los diversos ámbitos, y por eso sale a la calle a reclamar”, dijo Zaiser.

Además, se mostró convencida que la política, la justicia y todas las instituciones tienen que escuchar el pedido de la sociedad. “Una vez que la gente se empiece a movilizar, a reclamar sus derechos que están amprados por la Constitución y las distintas leyes creo que nos corresponde estar ahí”, completó.

En este marco, al hablar del acompañamiento de los legisladores y las distintas personas que ocupan cargos cuestionó que “muchas veces dicen que se intenta aprovechar políticamente algún caso”, pero “les quiero decir que no es así, estoy convencida que si eligen gente para que los represente, ellos deben estar ahí, sea del partido que sea, para apoyar y ayudar a que el reclamo se visibilice, además de realizar diversas acciones que acompañen a las familias y que los ciudadanos se sientan cerca de las personas que los representan”.

“Nosotros estamos para acompañar al pueblo los distintos reclamos sin ponerle una bandería política, eso es lo que la gente nos está exigiendo también”, sentenció.

El caso de Lucia Fernández

Por otro lado, la legisladora radical habló de un hecho que vivió de manera cercana ya que sucedió en el pueblo del cual es oriunda (Villa 213) y que la llevó a unirse a las manifestaciones que se realizaron allí en reclamo de justicia por la muerte de Lucia Fernández, la joven de 17 años que falleció el 9 de julio último tras ser atropellada cuando circulaba como acompañante en una motocicleta en sobre la RP 3.

“En una primera instancia se notificó como un siniestro, después con el correr de los días nos dijeron que había gente involucrada. Primero se trataba de un aminal que fue atropellado y después se vieron involucrados varios vehículos entre los cuales estaba una Renault Oroch que pertenece a una funcionaria municipal”, recordó Zaiser.

“La reacción de toda la comunidad fue sumarse al pedido de la familia, empatizando con su dolor. Con el correr de los días aparecieron y se sumaron otros casos que también están impunes en nuestra localidad”, dijo.

Y siguió: “estuve acompañando como ciudadana de la localidad porque pienso que no estamos exento de que nos pasen estos casos, y ante esto esperamos una respuesta de la justicia que en otros casos no se dio”.

También, señaló la legisladora que “se sumó al pedido la mamá de Cecilia Strzyzowski, y realizaron una gran movilización en Villa 213 donde gran parte de la comunidad se sumó. Creo que esto se va replicando en toda la provincia. La gente no se calla más y sale a las calles”.

“La familia de Lucia es un ejemplo para muchos, porque no se quedó en ningún momento cruzada de brazos, y sigue insistentemente pidiendo justicia. Desde mi lugar acompaño y estoy a disposición siempre”, cerró diciendo.