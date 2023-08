Judiciales nacionales podrían realizar un paro de 36 horas durante esta semana

El viernes pasado, empleados judiciales nacionales llevaron adelante un paro de 24 horas para reclamar respuestas a un pedido de aumento salarial realizado en el mes de julio; la medida de fuerza que se llevó adelante a nivel país se repetirá esta semana si es que no hay novedades, pero esta vez será de 36 horas.

Omar Soria, delegado gremial en Formosa, dijo al Grupo de Medios TVO que “el viernes llevamos a cabo un paro nacional por 24 horas en los Juzgados Federales para protestar porque todavía no se ha resuelto una cuestión que hemos planteado respecto a un aumento salarial, que sería en tres tramos para nosotros: aumento del 8% de julio, 8% agosto y 8% de septiembre” y aclaró que por ley se deja solamente una guardia mínima de atención.

“Se tomó esta determinación porque ya no se hizo efectivo del pago del 8% de julio, entonces no tenemos muchas esperanzas de que nos paguen los otros tramos”, añadió.

Agregó además que “la economía se está yendo de las manos, nuestro dinero cada vez alcanza menos porque se lo come la inflación, y es por eso que utilizamos esta herramienta que tenemos todos los sindicatos que es el paro”.

Consultado por quién debe abonar esos incrementos señaló: “nosotros tenemos dos pasos que debemos sortear: el primero es el pedido del sindicato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que dispone el aumento donde se cuenta con la firma de todos sus jueces. El segundo tiene que ver con esperar que la Jefatura de Gabinete autorice la partida presupuestaria para hacerle frente. Por ahora estamos en la primera etapa, en la lucha con la Corte que todavía no sacó la acordada para disponer el aumento”.

“Vamos a esperar hasta el martes que viene por nuestro pedido, todavía no hay respuestas favorables de esto y creo yo de que se va a hacer un nuevo pedido por la situación actual económica”, aseveró.

Finalmente, Soria adelantó que para la semana que viene, específicamente para el jueves “si no tememos una respuesta favorable, la Comisión Directiva Nacional está analizando un paro de 36 horas; sería el jueves desde las 10 horas y viernes 24 horas. Si no llegan las respuestas se irán subiendo la cantidad de horas”.

