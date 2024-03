PAMI: renovaron convenio de medicamentos gratuitos, pero hay un cambio importante

El PAMI difundió que se prorrogó por ocho meses el convenio de prestaciones que hasta el 31 de marzo tienen vigente con los laboratorios y farmacias. Fue a través de una comunicación breve, firmada por las cinco cámaras farmacéuticas, con la que se buscó tranquilizar a los jubilados que aventuraban recortes en la cobertura de medicamentos. Sin embargo, si bien circuló que el convenio no tenía muchos cambios más que una actualización de precios, Clarín pudo confirmar dos modificaciones importantes, que aparecen sugeridas en un texto cruzado por eufemismos.

La firma de este convenio vino generando tensiones y temores. En especial en los 5 millones de afiliados -la mayoría, adultos mayores-, dada la chance de que se achicara la canasta de remedios cubiertos al 100% y al 80%. Hoy el vademecum del PAMI incluye 167 moléculas (también llamadas «principios activos»), cada una representada por varias marcas, lo que eleva la cifra de la cobertura del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) a unas 3.000 presentaciones de remedios.

Conviene recordar que cada jubilado tiene acceso a seis medicamentos gratuitos por mes; el resto de los remedios que consuma tendrán una cobertura de hasta el 80%. A su vez, los jubilados que no pueden enfrentar esos copagos pueden acceder al llamado “trámite de excepción”, que les permite agrandar el beneficio del 100% a más medicamentos.

De lo dicho hasta acá, el nuevo convenio incluyó dos cambios.

El primero se pondrá en marcha ahora mismo, en abril, e implica un recorte en la cantidad de medicamentos gratuitos por mes y por persona, que en lugar de seis pasarán a ser cinco, confirmaron fuentes del PAMI.

Se escudaron en la certeza de que muchos hacen un “abuso” del sistema; afiliados que supuestamente adquieren remedios gratuitos para luego dárselos a familiares. Según explicaron desde la obra social, cualquier jubilado que precise más que cinco medicamentos sin cargo debe solicitar la vía de excepción.

El segundo cambio es en realidad una posibilidad, pero lo novedoso es que el convenio firmado esta semana dejó la puerta abierta para que se concrete. Y es un recorte en la lista de los 167 medicamentos que el PAMI entrega al 100%.

La quita posiblemente incluya cerca de 30 principios activos, que el afiliado podrá seguir adquiriendo, pero con copagos. Si se concreta, casi seguro serán medicamentos considerados “no esenciales”, como varios de venta libre (desde analgésicos hasta vitaminas, por ejemplo).

Existe la posibilidad de que la lista de medicamentos gratuitos del PAMI se reduzca.Existe la posibilidad de que la lista de medicamentos gratuitos del PAMI se reduzca.Incluso, como se verá, entender estas novedades ni siquiera es fácil. Requiere una forzada lectura entre líneas y jugar al juego de las diferencias.

El PAMI no emitió ninguna comunicación oficial sobre el convenio con los laboratorios ni difundió recorte alguno. Sin embargo, desde el área de comunicación de la obra social transmitieron dos mensajes.

El primero fue una comunicación sencilla (un mensaje de Whatsapp) en el que expresaron que dedican “esfuerzos significativos para asegurar que cada afiliado reciba las prestaciones necesarias, considerando la situación actual del país”, y ratifican que “la cobertura total de todos los tratamientos crónicos y especiales que requieren atención continuada, como los relacionados con oncología, diabetes, VIH, hemofilia, fibrosis quística, hepatitis, entre otros”.

Se mantendrán “los descuentos en medicamentos, alcanzando hasta un 80% en el precio de venta PAMI, así como la vía de excepción y el subsidio social” y que, siguiendo los lineamientos de la OMS, revisaron los “criterios farmacológicos para establecer dosis máximas terapéuticas en las prescripciones médicas”.