Pampita reveló cuál es la técnica infalible que utiliza para disciplinar a sus hijos

Carolina Pampita Ardohain tuvo a Blanquita (fallecida en 2012), Bautista, Benicio y Beltrán como fruto de su relación con Benjamín Vicuña y dio a luz a la pequeña Ana de su actual matrimonio con Roberto García Moritán. En otras palabras, es una mamá experimentada y, por ende, sus consejos siempre son bien recibidos por quienes recién empiezan a recorrer el camino de la maternidad. Sin embargo, la modelo sorprendió al revelar cuál era su técnica infalible a la hora de disciplinar a sus chicos.

Todo comenzó cuando, analizando el sentido posteo que había realizado Juana Repetto al hablar de los momentos en los que se siente desbordada frente a sus hijos, la conductora de Pampita Online fue consultada sobre su propia experiencia. “Yo tengo suerte porque tengo ayuda. Y la verdad que mis hijos son un amor también. Pero sí soy de: ‘Andá a pensar’, ’Hiciste mal’, ‘Recapacitá’…”, comenzó diciendo la modelo.

Fue entonces cuando Soledad Villarreal, panelista del ciclo de NetTV, le pidió que ahondara en relación a estas “penitencias” que utiliza para educar a sus hijos. “¿Qué le decís cuando se portan mal?”, le preguntó. “Te vas a pensar. Y me dijeron que es un minuto por edad: un año un minuto, dos años dos minutos, tres años tres minutos…Y así, le vas subiendo minutos al tiempo de pensar. No sé si ayuda mucho, pero ya saben”, detalló Pampita.

Sin embargo, la actual jurado de La Academia de ShowMatch (ElTrece) dejó en claro que, cuando los niños no le hacen caso, toma medidas más extremas. “Si no, bajo línea, sacamos dispositivos eléctricos en un segundo y bueno, no hay más teléfono, no hay más esto y no hay más lo otro”, señaló. Y fue contundente al asegurar: “A los hijos les hacen bien los límites. Los ayuda a crecer, se sienten amados y contenidos. No hay que dejar pasar nada”.

En ese sentido, Pampita aseguró: “Yo soy estricta en algunas cosas, pero en otras nada, soy re permisiva…”. Y explicó que, aunque no sea de retarlos, ellos “saben que hay ciertas reglas de respeto y conducta que tienen que mantener en casa, principalmente, porque es el lugar donde más aprenden” y que luego deben trasladar ese conocimiento “a la vida en todos los ámbitos”.

La modelo aseguró que, más allá de lo que tenía que ver con el colegio y los estudios de sus hijos, a ella lo que le importaba era que sus hijos fueran educados en la vida. “El tema es cómo tratan a los demás. Cómo se tratan entre ellos, entre los hermanos que es su vínculo más cercano, y después en general en todo”, dijo. Y detalló que le enseñaba a “pedir todo por favor, decir gracias” y cuidar “los tonos y las maneras” con que se dirigían a sus amigos.

“Viene saliendo bastante bien, no me puedo quejar”, señaló Pampita, sin querer ocultar el orgullo que siente por lo respetuosos que son sus chicos. Y, para finalizar el tema, concluyó: ”Después, ya serán libres y harán su vida. Yo espero desde casa haberles dado ciertos valores que los acompañen siempre”. Claro que, con una beba de apenas cuatro meses y medio, todavía que le queda mucho camino por delante hasta poder dar por concluida la difícil tarea de educar a sus hijos.

