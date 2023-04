Pampita reveló detalles de su relación con la China Suárez y cómo se manejan con los chicos

La conductora no se guardó nada, explicó su relación con la actriz y la dinámica para que reine la armonía

Con el pasar de los años, la relación entre Pampita y la China Suárez mejoró ampliamente. Incluso cuando la actriz estaba en crisis y no se hablaba con Benjamín Vicuña, la conductora fue mediadora y un oído para el actor. En ese entonces, también invitó a Eugenia a los cumpleaños de sus hijos para que los chicos, que son hermanos, no perdieran el vínculo.

Recientemente separada de Rusherking pero mostrando cierta buena onda con Benjamín, el padre de sus hijos, Suárez de a poco recuperó la relación que la une con el actor chileno: exclusivamente la familia y el bienestar común por los menores que quedaron en el medio de su ruptura como pareja. A raíz de esto, quien habló al respecto fue nada más ni nada menos que Pampita quien contó cómo nunca sobre cómo es su vínculo con la cantante y actriz.

“Somos todos adultos en esta familia, muy cuidadosos y muy respetuosos… siempre ponemos en primer lugar a los chicos”, comenzó diciendo la conductora que es mamá de Bautista, Benicio y Beltrán fruto de su relación con Benjamín Vicuña y en comparación a la China, que también tuvo hijos con el actor: Amancio y Magnolia.

Además, en diálogo con la revista chilena Velvet, Carolina fue más allá. “Compartimos muchos momentos: colegios, cumpleaños, bautismos, comuniones, donde todos tenemos que estar. Así que hemos cultivado mucha paz para que los chicos se sientan muy cómodos y ellos saben que podemos estar todos juntos en el mejor ambiente”, relató.

Aunque el famoso episodio del motorhome no se queda atrás para la audiencia, para Pampita eso ya es pasado y decidió pasar página para quererse, respetarse y acompañarse como familia. “O sea, eres una persona muy generosa, ¿perdonaste?”, le preguntaron tras escuchar sus declaraciones a lo que ella contestó: “Todos somos muy generosos, todos sabemos que somos familia y que tenemos hijos, que son hermanos y que tenemos que ser mejores. Debemos ser un ejemplo para ellos”.

Además, desde la revista le consultaron a la modelo si se habla frecuentemente con la China cuando los hijos de cada una están con la otra o si la comunicación es directamente con Benjamín. “Como todos los padres separados, nos comunicamos entre todos. Es necesario ya que son muy chiquitos”, cerró Ardohain.

Otra relación que también superó los conflictos de pareja fue la de Pampita y Benjamín, incluso él salió varios meses con Eli Sulichin, la empresaria a quien conoció en el bautismo de Ana, la bebé de Carolina y Roberto García Moritán. Además, ambos cuentan con una marca en su vida y un dolor que solo ellos dos entienden tras el fallecimiento Blanca Vicuña el 8 de septiembre de 2012, cuando tenía seis años.

Hace unos días, el actor sorprendió al contar que homenajeará a su hija con un libro. “Esto es lo más personal que he hecho”, aseguró sobre el proyecto, que es una manera de transformar el dolor y el duelo. Así lo reveló cuando brindó una entrevista al diario El mundo de España, en la que aseguró: “Suelo esconderme detrás de los personajes que hago. Pero esto de escribir ha sido catártico y necesario”.

Sobre este proyecto, Pampita salió a respaldar al chileno. “Cuenta con mi apoyo absoluto, porque yo respeto mucho que haya decidido dar ese paso y si le hace bien y lo encuentra necesario, me parece bárbaro. He estado muy pendiente de todo ese trabajo y voy a estar muy orgullosa de eso cuando esté concluido. Es muy importante para él. Yo ya lo leí, ahora lo van a tener que ver ustedes”, concluyó.

Relacionado