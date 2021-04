Pampita, tras escuchar una dura crítica de Marina Calabró: “En este estado, todo me resbala”

Compartir

El comienzo de la emisión de este martes de Pampita Online (Net TV) tuvo cierto aire combativo. Es que Barby Franco, una de las panelistas, llegó al piso con una foto para mostrarle a Carolina Ardohain, alias Pampita, la conductora.

“Te iba a mandar una foto que vi hoy a la mañana en un programa de aire, pero no tengo datos en el teléfono”, dijo Barby tras su presentación. “Sabés lo que tenés que usar el teléfono para que te quedes sin datos…”, replicó la conductora. “No, no, encima el wi-fi de acá no anda muy bien que digamos… o me pasaron mal la contraseña”, siguió Franco antes de darle remate a su entrada.

“Esto es como el triángulo de las bermudas, no llega acá la señal”, concedió Pampita. Y en ese momento, una imagen apareció en pantalla. “¿Qué es esto que vemos?”, preguntó la conductora. “Ay, esto era lo que te quería mandar y no tenía datos, ¿podés creer?”, insistió Franco ante la revelación: una captura del programa de hoy de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) en el que estuvo Marina Calabró como entrevistada, junto a un graph contundente: “Pampita tiene que estar agradecida a Lanata y a mí”, decía el textual atribuido a Calabró.

“¿Qué dice?”, preguntó Pampita y Franco le respondió: “Ah, Marina Calabró hoy dijo que vos tendrías que estar agradecida a ella y a Lanata”. “¿Por qué? A ver…”, quiso saber la conductora de Pampita Online. “No sé por qué, le iba a mandar un mensaje a Marina y también me apareció el relojito…”, insistió Franco con su humorada.

Para dar contexto, una explicación. En la entrevista con LAM, Ángel de Brito -conductor de ese programa-, le preguntó a Calabró: “¿Por qué Lanata la odia a Pampita? Yo escucho que la ningunean bastante en Lanata Sin Filtro”, quiso saber respecto a la actitud que se toma en ese programa de Radio Mitre respecto a Pampita Online. “El dice que tiene intereses creados en Pampita, que puso un capital para su contratación y que en algún momento aspira al 1. No sé, es lo que él me contó…”, dijo Calabró y desató la carcajada inyectada de malicia de Yanina Latorre.

“¡No te hagas más la boba que vos sos peor que Lanata! Él ni sabía que existía el programa de Pampita, lo metiste vos para darle a la pobre Pampa. Y ya es una columna del programa”, le disparó Latorre. “Mirá que Pampita lo odia, es rencorosa como nosotros”, terció De Brito. “Mirá, más difusión que en Lanata Sin Filtro, Pampita Online creo que no tiene en ningún programa de radio. Pasa que trascendido lo que ganaba y a Lanata le impactó todo eso. Yo soy un simple mensajero”, contestó Marina.

“Lo que a Lanata le fascina del programa de Pampita es la autoreferencia. (…) El no ve el programa, sino que se hace una idea de los cortes que yo le llevo”, describió Calabró sobre el tratamiento que hacen en Lanata Sin Filtro sobre el programa de la modelo. “Vos la perjudicás, entonces”, cerró de Brito. En ese momento, apareció el graph de la discordia, aunque la frase nunca fue pronunciada por Marina Calabró.

De vuelta a Pampita Online, y con el graph en pantalla, Carolina respondió: “¿Tendrán algo ellos personal? No digo LAM, sino esta chica. Que yo, la verdad, no la conozco, no compartimos novio, no compartimos trabajo, nada. No la vi nunca en mi vida, me parece. Y si la vi, no la recuerdo”.

“¿Pero qué les pasa con nuestro programa? Hagan lo que quieran, diviértanse, chicos. Digan lo que digan, No pasa nada, acá no nos enganchamos. No van a poder, menos en este estado divino en el que estoy que todo me resbala, se va, resbala, resbala…”, cerró Pampita, al mismo tiempo en que se acarició su panza de embarazada, a la espera de su primera beba con Roberto García Moritán.

