Pampita volvió a trabajar y deslumbró con un vestido que capturó todas las miradas

Compartir

Linkedin Print

Después de pasar la segunda quincena de julio en Ibiza, y luego continuar su viaje familiar en Madrid, Pampita Ardohain está de vuelta en la Argentina. La modelo retomó sus compromisos laborales en Buenos Aires y deslumbró con un look muy especial para una campaña. La conductora mantiene una cargada agenda de actividades de sus múltiples facetas, y no deja de lado ninguna de sus pasiones. A través de su cuenta de Instagram mostró el backstage de una producción fotográfica y los comentarios de sus seguidores giraron en torno al outfit que lució.

Con más de 7 millones de followers, el video musicalizado con la canción “Feeling Wood” de Nina Simone capturó todas las miradas. En el clip se la ve con un vestido negro entallado a medida, que combina un sensual diseño de transparencias con bordado y un profundo tajo lateral, con un culotte de lentejuelas de cintura alta. La espalda descubierta cuenta además con un detalle de botones forrados de la misma tela, y permite movimiento por el largo de la tela hasta los tobillos.

“Una bomba”; “Impecable y fabulosa”; “Una diosa”; “Qué preciosa”; “Una belleza de mujer y persona”; fueron algunos de los halagos que le dejaron en los comentarios, además de los 14.000 likes que recibió en cuestión de un par de horas. En cuanto al peinado, apostó por un clásico: raya al medio y el cabello completamente lacio. El toque final fueron las sandalias plateadas, a juego con los destellos de brillo de la falda.

Luego de la escapada a Europa, esta fue la primera sesión de fotos que mostró en sus redes sociales. Cabe recordar que la conductora de la primera edición de El Hotel de los Famosos (El Trece) esperó a que se terminen las grabaciones del reality para armar las valijas y emprender el viaje. Tal como ella misma contó, varias veces en el año junta algunos días libres y se sube a un avión con parte de su familia y amigos. Lo hace desde su rol de embajadora de hoteles de lujo pero también, por la posibilidad de combinar trabajo y tiempo de calidad con sus afectos.

Fue así que viajaron a festejar sus 40 años en manada, y también cuando fue su propuesta de casamiento, la fiesta y cada una de sus vacaciones, ya sean de verano o de invierno. En esta oportunidad, huyendo de las bajas temperaturas, la modelo eligió un destino soñado: España. Primero a Ibiza, donde disfrutaron días de sol y playa, pero también de la noche, y una última parada en Madrid, donde sacaron provecho de cada una de las instalaciones de hotel al que fueron invitados.

Pileta, sol, tragos, risas y una ronda de hamburguesas para los más chicos. Así se los pudo ver cómplices en los últimos días de descanso junto a sus hijos Bautista -que invitó a un amigo al viaje-, Beltrán, Benicio y Anita. Pero también a los más grandes: su hermano Guillermo, su cuñada Malena y el grupo de amigas que la secundan siempre. Además, en esta oportunidad, se sumó su sobrina Brisa, quien trabaja como niñera de Ana para ayudarla durante las jornadas de largas grabaciones o días donde combina sus múltiples facetas.

Ya el último verano, cuando viajó a Punta Cana, había anticipado que a mitad de año se iría a Ibiza, el primero de los lugares paradisíacos que tiene en su listado. “Es el sueño de cualquiera, ¿no? Me dicen: ‘¿Qué tenés que hacer este año?’. Y mirá, tengo que recorrer seis países con todos mis amigos y familiares… Y van gratis todos, no pagan nada”, había contado Pampita cuando le consultaron sobre sus continuos viajes.

Compartir

Linkedin Print