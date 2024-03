Paolo Rocca avisó a los empleados que perderán $240.000 por paro de UOM

El CEO de Tenaris, Paolo Rocca, mostró su preocupación frente al conflicto laboral que enfrenta la empresa con la UOM debido a las recientes medidas de fuerza adoptadas por el gremio.

La serie de paros, que comenzó con un cese de actividades de 24 horas y fue seguida por otras 48 horas de huelga, con la perspectiva de extenderse aún más, ha puesto en jaque la continuidad operativa y las relaciones comerciales de Tenaris, una empresa clave en el sector siderúrgico argentino.

“El paro afecta la relación de la empresa con sus clientes, pero también a las familias de los trabajadores. Para quienes acataron estos tres días de huelga, les representa una perdida sustancial. Estamos hablando de $240.000 pesos entre presentismo y los días de trabajo en un salario promedio. Y es algo que no ayuda a nadie”, señaló Rocca en diálogo con Campana Noticias.

Esta situación, según Rocca, no beneficia a ninguna de las partes involucradas y refuerza la necesidad de buscar soluciones constructivas que permitan superar el conflicto actual.

El líder de Techint manifestó su sorpresa y preocupación ante la estrategia adoptada por el gremio, que calificó de inusualmente extensa y potencialmente perjudicial tanto para la empresa como para los trabajadores: “El paro me preocupa. En este momento del país y de la empresa, me preocupa mucho”.