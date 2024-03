Comercio electrónico: aumentó el número de usuarios pero cayó la facturación

El comercio electrónico no escapa a los efectos generales de la economía. Si bien las ventas por internet vienen creciendo en unidades vendidas, la facturación en 2023 aumentó 175% ($7.829.000 millones), es decir, se mantuvo por debajo de la inflación que acumuló un alza de 211% según el Indec.

Por eso, este año, que arrancó con el consumo deprimido, los vendedores apuestan a una batería de descuentos, promociones y cuotas que logren traccionar mayores ventas.

La buena noticia es que el ecommerce registró un récord de nuevos usuarios que se sumaron al canal en 2023. Según los resultados del último Estudio Anual que presentó la Cámara de Comercio Electrónico (CACE), son 1.419.784 los nuevos compradores que eligieron la web para comprar, ascendiendo a un total de 23.247.989.

Además, en el ultimo año, se vendieron más de 489 millones de productos a través de 234 millones de órdenes de compra, algo que representa un incremento del 16% y del 11%, respectivamente, en comparación con el año anterior.

Según los resultados que arrojó el estudio, “se mantiene el neto de compras cotidianas con un ligero repunte en aquellos que compran varias veces por semana. Ademas, seis de cada 10 encuestados afirmaron haber realizado al menos una compra online al mes. Los cotidianos, aquellos que compran entre 1 vez por semana y una vez por mes, reflejaron un sutil incremento con un 16% en 2023 (vs 15% en 2022)

Por último, los regulares, quienes realizan compras todas las semanas, registraron una leve disminución con un 39% en 2023 (vs el 42% en 2022). Los ocasionales, que compran cada 2-3 meses o menos, registran un incremento pasando de un 42% en 2022 a un un 45% en 2023″.

«Se observa que hay más compradores operando ocasionalmente así como también más consumidores que al menos una vez por semana realizan compras a través del eCommerce, lo cual refleja que la economía digital continúa consolidándose», señaló el informe de la cámara.

¿Cuáles son los cinco

rubros que más facturaron?

1) Pasajes y turismo: fue el primero, con $1.671.045 millones de facturación. Esto representa un 21% del total y muestra un crecimiento del 162% respecto de 2022.

2) Alimentos, bebidas y artículos de limpieza: $1.172.585 millones, representa el 15% del total de la facturación con un crecimiento del 179% respecto del 2022.

3) Artículos para el hogar (muebles, decoración): $942.553 millones, fue un 12% de participación y un crecimiento del 178% respecto de 2022.

4) Equipos de audio, imagen, consolas, TI y telefonía: $924.469 millones con un 12% de participación y un crecimiento del 143% con respecto al 2022.

5) Electrodomésticos (línea blanca y marrón): $564.687 millones, representa un 7% de participación y creció un 202% respecto al 2022.

Según Gustavo Sambucetti, director Institucional de la CACE, «el balance para el comercio electrónico es positivo. No sólo por los nuevos compradores, incremento de órdenes de compras y productos vendidos; sino también por otros indicadores más cualitativos. Por ejemplo, la mejora de las empresas en su performance, en 2023 el 30% de las entregas se resolvieron en hasta 24 hs lo cual en un principio era impensado», comentó.

En cuanto a las categorías que más volumen de producto vendidos registraron, el Top 3 contiene las mismas categorías respecto a 2022 sólo que cambia el orden. Entradas a espectáculos y eventos pasó de ocupar el tercer lugar a liderar el ranking mientras que Indumentaria (no deportiva) hizo el camino inverso, por su parte Indumentaria y artículos deportivos se mantiene en la segunda posición.