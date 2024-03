«Deskirchnerización» en marcha: el Gobierno le cambia el nombre a oficinas de Pettovello y el CCK

“El inicio de la peor decadencia argentina”. Así definió Javier Milei en enero la presidencia de Néstor Kirchner. Desde entonces, el Presidente profundizó sus críticas a Cristina Kirchner y el kirchnerismo, un enemigo al que le dedicaba menos dardos dialécticos que a otros.

Ahora, el Gobierno va por una «deskirchnerización» de edificios públicos. La Casa Patria Grande Néstor C. Kirchner donde la ministra de Capital Humano tiene su despacho ya no será ni Grande ni Kirchner.

La histórica casona ubicada en Carlos Pellegrini y Juncal ya exhibe una placa con su nuevo nombre: Casa Patria Libertad, que mantiene la misma estética azul y blanca de los logos de Presidencia y la Casa Rosada, que quiere emular a la de la Casa Blanca..

El 16 de enero, el director del organismo Marcelo Basilotta publicó en Instagram una imagen con el nuevo nombre del edificio. Sin embargo, el ex presidente del concejo deliberante de General Rodríguez fue nombrado oficialmente el 26 de febrero como director de la Casa Patria Grande Néstor Kirchner, según consta en el Boletín Oficial, donde se publicó el decreto 128/24 que lleva la firma del Presidente y Pettovello. Hasta el momento no hay ninguna resolución en sentido contrario ni tampoco para reasignarle nuevas funciones.

En Capital Humano cuentan que se analizó con descartar la colocación de una placa que explicitara el cambio de nombre, porque la ex Cartera de Desarrollo Social es un punto neurálgico de la protesta social y temían por el futuro de la misma.

La reiteradas manifestaciones generaron malhumor en un barrio coqueto, desacostumbrado a los operativos policiales. Cerca de 500 vecinos juntan firmas para que Pettovello mude su oficina. Dentro del edificio ya no se encuentran los más de 40 cuadros que donaron los presidentes latinoamericanos para conmemorar el Bicenteario (y que durante el mandato de Cristina Kirchner adornaron las paredes de la Casa Rosada).

Cambios con Macri

Durante la gestión de Mauricio Macri, como ahora también se cambió el nombre de la casona de principios de siglo XX, obra del arquitecto italiano Juan Antonio Buschiazzo y donde funcionó el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Argentina: la Casa Cultural del Sur.

Por ahora, el Gobierno mantendrá el nombre del Centro Cultural Kirchner, una idea que Hernán Lombardi no pudo ejecutar, durante la administración de Cambiemos. «El CCK mantendrá su nombre y su actividad. No se va a cambiar el nombre, hay una identidad que preservar”, confirmó la nueva directora Valeria Ambrosio, en diciembre.

Sin embargo, la idea volvió a tomar fuerzas en las últimas semanas,. El apellido del ex presidente se mantiene entero e impoluto en la fachada del imponente edificio del Palacio de Correos. Sin embargo, hubo quejas porque en el nuevo logo con las iniciales la emblemática K luce caída.

En las últimas horas, los trabajadores de curadoría y comunicación del centro cultural ya recibieron la orden de que, cuando se refieran al organismo en comunicaciones internas o externas, utilicen las siglas CCK y no el apellido Kirchner.