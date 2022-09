Paoltroni lanzó su campaña libertadora

Compartir

«En 28 años no fueron capaces de sacarle los pies del barro a los formoseños. Queremos para nosotros, para nuestros hijos un primer gobierno popular que honre la Constitución Argentina, que termine con las reelecciones indefinidas para los cargos, pero para todos los cargos políticos, gobernador, diputados, intendentes, concejales, gremios, que se creen dueños de la cosa pública. Queremos terminar con la Ley de Lemas que distorsiona el deseo de la mayoría, terminar con los privilegios de la política» dijo el candidato a Gobernador de Formosa; Francisco Paoltroni en el lanzamiento de su campaña política, que se concretó recientemente en un acto en la Plaza San Martin. Como se recordará, el candidato a Gobernador de Formosa 2023, dio inició así, a un histórico recorrido por el interior de la Provincia.

“Queremos construir un estado moderno. Esto es una decisión política, terminar la corrupción es una decisión política. No tenemos compromiso, no le debemos nada a nadie” indicó.

Paoltroni dejó claro que en Formosa buscan ocultar la verdad, «En cada rincón de nuestra provincia se nos revela, que, mediante el sometimiento y la extorsión, el poder tiene como rehenes a todo el pueblo».

En ese orden de cosas, también agregó que hemos dicho que se implementó un plan de pobreza en nuestra provincia, no se genera trabajo y que por la falta de trabajo nuestros hijos se van de nuestra provincia. Nuestros estudios revelaron que se fueron 120 mil formoseños en 30 años y se fueron a buscar trabajo, dividiendo a las familias».

Igualmente determinó que “es tal la perversidad del poder, que duele. Lo mismo la educación, solo el 5% de nuestros chicos terminan la secundaria en tiempo y forma».

Asimismo, agregó que los formoseños no son dueños de nada porque a esta altura los títulos de propiedad o de las casas del IPV, módulos o terrenos tienen al pueblo de rehén, de no otorgarle la libertad que presenta la propiedad privada».

También aseguró que en 28 años no fueron capaces de darle agua potable a la gente. «No hablemos de asfalto, no llegan las ambulancias a buscar a nuestros abuelos. En 28 años no fueron capaces de sacarle los pies del barro a los formoseños»

Paoltroni mencionó también que “el gobierno actual sacó a última hora, una nueva resolución, que usaron para secuestrar cinco combis y dos colectivos, que se dirigían a su acto de lanzamiento, a lo que afirmó que “esas metodologías de terror se van a terminar en la provincia; porque con nosotros en el Gobierno comenzará la Formosa de la ley y del derecho.

