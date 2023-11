Paoltroni: «No hay garantías jurídicas con esta Constitución»

El senador electo de La Libertad Avanza por Formosa, Francisco Paoltroni, habló este fin de semana con Expres en Radio donde además de responder si a partir del 10 de diciembre será presidente de su Bloque en el Senado de la Nación, también se refirió a la presentación que efectuó ante la Corte para impedir las reelecciones indefinidas en nuestra provincia. “No hay garantías jurídicas con esta Constitución que modificaron e hicieron trampa”, lanzó.

Primero, al ser consultado sobre la posibilidad de ser el presidente del bloque de LLA en Senado de la Nación respondió que “todavía no hay nada resuelto, pero estamos para trabajar y a disposición de lo que decidan el grupo de senadores, incluso el presidente y la vicepresidenta”.

En esta misma línea respondió cuando se indagó sobre el Gabinete del presidente electo. “Hay cuestiones definidas, pero estamos esperando a que se haga oficial el nombramiento del responsable de cada área para avanzar respecto de cada distrito; hay algunos lineamientos, pero tenemos que seguir las cuestiones formales y Javier dijo que su Gabinete lo va informar definitivamente el 10 de diciembre”, asintió.

Cargos al frente de

organismos nacionales

Por otro lado, al hablar de quienes estarán al frente de los organismos nacionales en Formosa afirmó que tienen los currículums de personas, ahora se evaluará, y tomarán decisiones al respecto como corresponde, pero, dejó en claro que ese funcionario tendrá que ir a vivir al lugar en donde desempernará el cargo. “Lo que creo de la administración publica de los organismos nacionales es que debe estar compuesto por gente que resida en el lugar, no que van a Juárez un martes y se vuelven un jueves, por ejemplo, tienen que hacerse cargo de los problemas del pueblo, ser personas totalmente operativas y serviciales”, aseveró.

Reelección indefinida

En otro punto de la entrevista, Paoltroni habló de la presentación que realizó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando una medida cautelar que impida las reelecciones indefinidas en Formosa. “No es algo nuevo, pero hay medios y gente que recién se están enterando que aquí hay un espacio nuevo que trabaja desde hace dos años para cambiar la historia de nuestra provincia, para algunos puede ser novedad hoy, para otros mañana, pero ya venimos trabajando en esta línea desde hace dos años”, dijo.

“Muchos empiezan a ver el momento de un fallo posible por dos motivos: la Corte hoy tiene cuatro jueces, y el quinto se va a nombrar durante los primeros meses de Javier Milei, después en diciembre del año que viene cumple la edad el juez Maqueda, entonces ya ingresa otro nuevo a la Corte. Yo no tengo dudas de que este fallo va a ordenar a la provincia de Formosa, a modificar el Artículo 132 no responde a la forma republicana que adopta la Argentina”, agregó.

“Si hablamos de generar trabajo, de aumentar la producción no podemos tener una Constitución que permite esto porque ahuyenta a cualquier persona que quiera invertir”, lanzó Paoltroni y reiteró que “no hay garantías jurídicas con esta Constitución que modificaron e hicieron trampa”.

Finalmente, el senador electo de LLA dejó en claro que no está en cuestionamiento el respeto hacia lo que eligieron los formoseños para que Gildo Insfrán conduzca el futuro de la provincia por cuatro años más. “Nadie pretende sacarlo de la gobernación, él tiene un mandato que termina el 10 de diciembre de 2027”, dijo y negó rotundamente la idea de “intervención”. “De mi boca no van a escuchar eso, Insfrán se tiene que ir por el voto de la gente, con una Constitución que respeta los valores de la República”, cerró.