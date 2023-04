Enrique Ramírez: «El lugar para enfrentar a Insfrán es el FAF»

En comunicación con Exprés en Radio el diputado provincial del PRO, Enrique Ramírez confirmó que su sector continúa dialogando con Francisco Paoltroni en busca de un acuerdo y dejó en claro que para ganarle a Gildo Insfrán es necesario “ir todos juntos”. “Paoltroni tiene que venir con nosotros, el lugar para enfrentar a Insfrán es el Frente Amplio Formoseño -FAF-”, insistió.

Respuesta a Fabian Olivera

Primero, al iniciar la entrevista, el legislador fue consultado por los dichos del ex concejal capitalino Fabián Olivera quien se apartó del sector de Gabriela Neme porque habría realizado un “acuerdo” con el PRO. “Habría que preguntarle a él de dónde sacó eso”, lo cruzó Ramírez.

Y añadió: “nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo con Gabriela Neme, con el PRO Nacional, porque compartimos esta idea de que Horacio Larreta sea presidente, pero de ahí a que el PRO nacional interfiera en decisiones provinciales es imposible, eso no sucede de esa manera”.

“Seguramente Fabián habrá tenido sus expectativas que son legítimas y capaz que no fueron cubiertas, pero de ahí a que el PRO tenga algo que ver con eso es falso”, dejó en claro.

“Sí existen acuerdos en donde uno como dirigente político tiene que hacer un análisis de cómo se encuentra el país, nuestra provincia y ciudad, después de eso se debe tomar la decisión de qué figura nacional apoyar, coincidimos con Gabriela y todo el espacio de Adrián Bogado, también el concejal Piñeiro, en que Horacio es lo mejor que le puede pasar al país. Entendemos que las reformas que necesita nuestro país y nuestra provincia son transformaciones muy profundas y tienen que tener acuerdos muy importantes de muchos sectores políticos y no solamente del que gobierna”, continuó diciendo el diputado.

Decisión de Alberto Fernández

Ya al referirse a lo meramente electoral, opinó de la decisión de Alberto Fernández de no ir por una reelección y lanzó que “sería un caradura si se postula, la verdad es que este es el peor gobierno de la historia y no está más que mirar como viene gobernando para darse cuenta que es imposible que pretenda volver a ser presidente”.

“Uno como oposición hubiese preferido que esté Alberto Fernández y seguramente nadie lo iba a votar, pero la verdad no me sorprendió”, ironizó.

Elecciones provinciales

En otro punto de la charla, el mismo fue indagado si es que será candidato a intendente de la ciudad de Formosa. “Es probable que sí, seguramente Gabriela Neme también lo será, nosotros en la categoría de Intendente tenemos la Ley de Lemas que nos lo permite”, se sinceró.

“Tenemos nuestro partido que es aliado al Frente Amplio Formoseño y que seguramente como todos los años manejaremos el sublema”, dejó en claro Ramírez.

Francisco Paoltroni

A continuación, el legislador del PRO habló de Francisco Paoltroni, y consideró que es necesario que la oposición vaya junta porque es la única manera de ganarle a Insfrán.

“Creemos que tenemos posibilidades de seguir hablando con Paoltroni, no cortamos diálogo con él, entendemos que si realmente la idea es ganarle a Insfrán no podemos ir separado en ofertas electorales distintas, tenemos que ir todos juntos para enfrentar esto que viene gobernando la provincia desde hace 28 años, este modelo que realmente se encuentra agotado absolutamente, que no da respuestas a los formoseños desde hace mucho tiempo”, dijo.

Y siguió: “lo mismo sucede con la ciudad donde no se resuelven los problemas básicos”.

“Para mí es muy valioso que gente como Paoltroni quiera participar en política, para nosotros como oposición es fundamental que la sociedad civil se involucre y participe, pero también hay que entender que no podemos ir separados, necesitamos ir en forma conjunta porque así no le vamos a ganar a Insfrán, y nuestro objetivo es que se termine este modelo que ya está agotado”, afirmó.

“Francisco tiene que venir con nosotros, el lugar para enfrentar a Insfrán es el Frente Amplio Formoseño, tenemos que hacer una oferta electoral competitiva enserio donde se encuentren todas la bases y propuestas que tiene él y tenemos nosotros que son muy parecidas, entonces no podemos ir separados”, sentenció finalmente Ramírez.