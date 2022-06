Para el senador Naidenoff, «este gobierno profundiza la decadencia educativa»

Compartir

Linkedin Print

El Senador Nacional se expresó tras la publicación de las pruebas Aprender 2021 que revelaron que los alumnos tienen serios problemas en comprensión de textos, siendo los sectores más vulnerables los más afectados.

Este martes 21 de junio se publicaron los resultados de las Pruebas Aprender 2021 realizadas durante el mes de diciembre a alumnos de sexto grado en todo el país. Según los datos arrojados hubo una fuerte caída en comprensión de textos, el 44% de los alumnos de sexto grado del país ahora tiene dificultades para comprender un texto adaptado a su edad.

“La situación es muy grave”, calificó el Senador Naidenoff. Y agregó que “durante el gobierno de Cambiemos los índices mejoraron considerablemente. El desempeño en Lengua pasó de un 14,5% clasificado por debajo de lo básico en 2016 al 7,1% en 2018; y de 34,5% en un nivel satisfactorio al 39,9. Hoy todos los índices empeoraron un 22,3% del alumnado no llega ni siquiera a criterios básicos de comprensión”.

Tal como afirma Naidenoff, casi se duplicó el porcentaje de alumnos que no alcanzan un nivel satisfactorio con respecto a 2018, cuando se había tomado esta prueba por última vez. Esto implica que no pueden jerarquizar la información, tampoco tienen incorporado la práctica de la relectura, entre otras dificultades.

Según afirma el Senador, «esto se complejiza aún más cuando miramos a los sectores más vulnerables» ya que “el mayor impacto en la reducción del desempeño se produjo entre los alumnos en situación de pobreza».

«Casi 7 de cada 10 alumnos del nivel socioeconómico bajo no llega a un nivel satisfactorio en comprensión de textos. Y 4 de cada 10 ni siquiera llega al nivel básico. Esto es profundizar la desigualdad social”, explicó.

“La situación es realmente alarmante. Según los expertos puede llevar entre 3 a 5 años recuperarnos de esta crisis educativa lo cual implica necesariamente un trabajo integral que atienda la alta vulneración social, fortalezca los establecimientos educativos, ataque la deserción escolar, entre otras cosas” aseguró el Senador.

Además reflexionó que “estas son las consecuencias de mantener las escuelas cerradas. Durante la pandemia el gobierno jugó permanentemente con la dicotomía salud vs. economía y educación, y ahora vemos el resultado de la ideologización de sus decisiones. Este gobierno es responsable de nivelar permanentemente para abajo y profundizar la decadencia educativa”.

Antes de finalizar, hizo referencia a Formosa. “En un contexto nacional preocupante, en Formosa se sigue apostando por flexibilizar el sistema educativo. La última decisión fue permitir pasar de grado con 19 materias adeudadas, pero a esto se le suma que los chicos no repiten los primeros tres años por lo cual algunos llegan a la secundaria sin saber leer, sumar o restar. Además, hay alrededor de 3 veces más inasistencia al colegio que a nivel nacional y el 12,3% de los adolescentes ni siquiera asiste a la escuela”.

Para cerrar Naidenoff afirmó que “esto tiene que encender la alarma tanto al gobierno nacional como a las provincias. Es momento de gobernar con sensatez, el futuro de nuestros hijos está en juego”.

Compartir

Linkedin Print