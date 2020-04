Para enfrentar la crisis, los comerciantes realizan ventas online y envíos a domicilio

Compartir

Debido al avance de coronavirus en el país que obligó al estado nacional a decretar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, muchos comerciantes debieron buscar otra forma de vender sus productos, siempre respetando la cuarentena y evitando aglomeraciones de clientes, es por ello que muchos vendedores de la ciudad empezaron a optar por la plataforma online de ventas con entregas a domicilio. La mayoría de los comercios, sobre todo las pequeñas pymes, tratan de salir adelante de esta manera y publican sus productos a través de redes sociales como Facebook e Instagram con el fin de que sus clientes tengan opción de comprar y ellos de vender, evitando así más pérdidas para el sector considerado uno de los más golpeados.

En ese marco el Grupo de Medios TVO dialogó con Roger, un comerciante de la ciudad quien contó cómo se encuentra trabajando pese a la cuarentena.

«Nosotros estamos trabajando con delivery, yo me estoy dedicando a sacar fotos de los productos viendo qué se puede ir vendiendo para compensar a nuestros clientes ya que muchos no pueden venir y nos preguntan, me encontré con varios clientes en el supermercado y me preguntan si voy a abrir, les dije que no se podía, que hay que acatar las órdenes, hacer caso a las cosas que se van armando día a día sobre aciertos y errores, nadie tiene la verdad de esto y hay que ir viendo, no podemos enojarnos con nadie, hay que estar abocados a tratar de llevar lo mejor posible porque esto viene para rato», dijo.

Asimismo aseguró que no cree que los comerciantes estén desamparados, teniendo en cuenta que se ofrecen diversas medidas como la toma de créditos para poder paliar la situación, «es difícil decir que estamos desamparados, ahora salieron muchas opciones, hace dos semanas atrás escuché a muchos comerciantes amigos que están mal y hoy están bien, van mejorando con las ventas por medio de delivery, cuesta un poco, a mi me está costando un poco porque no sé mucho de esto, ahora salieron varios créditos, uno va venido, no hay que estar esperando que nadie nos regale nada, hay que estar acomodando la situación y las cosas, hablar con los gastos que uno tiene como alquileres y gastos fijos e ir acomodándolos porque son una rueda para todos, muchos viven de esos gastos fijos y hay mucha gente que hoy está cobrando gracias a los costos de esos gastos fijos y es una ayuda, hay que ser solario», expresó.

De la misma forma contó que no forma parte de ninguna cámara que nuclea a los comerciantes de la ciudad, «por mi parte hablo con algunos comerciantes que son amigos, de venta de ropa, de distintos artículos como almacén, ya me hice muy amigo con el paso de los años y hay muchos que están nucleados, otros que están pegando carteles en negro, es comprensible, no estoy nucleado, nunca me invitaron a formar parte pero me voy arreglando mediadamente solo y también mediante mis amigos que son comerciantes y me piden opiniones, vamos viendo, también calmo las aguas porque algunos no la están pasando nada bien porque tienen costos muy altos de operación, yo soy algo más tranquilo me fui acomodando con el tiempo para que en algún momento por un problema de salud o algo no sea tan fuerte el golpe para mí, pero cuesta y hay que ver, hay muchas ayudas, uno va armando el castillo con acierto y errores, hay que esperar e ir viendo a ver qué sale nuevo, todos somos distintos, estamos en la misma situación pero en distinto nivel de caída y estoy viendo a algunos comerciantes que están mal pero son los juegos que cada uno hizo a lo largo de los años, es lindo tener 3 o 4 negocios pero de a poco hay que ir viendo, es cierto el dicho de quien mucho abarca poco aprieta, gracias a Dios yo la voy piloteando, me cuesta mucho pero se va viendo cómo se puede salir, no podemos hacer más, no podemos culpar a nadie, son cosas que van saliendo».

Es importante destacar que en su misma situación hay cientos de comerciantes que debido a la postergación de la cuarentena y la flexibilidad para algunos sectores, empezaron a abrir sus comercios pero sin realizar atención al público, solo con ventas online y envíos a domicilio para continuar con las medidas preventivas y no infringir la ley en cuanto a la violación del aislamiento.