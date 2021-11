Compartir

En el piso de Expres en Radio, Diego Herrera, concejal electo en las últimas elecciones habló de cómo encarará su gestión y dejó en claro que será un edil abierto al diálogo. «Para mí lo más importante es el diálogo, si la otra parte no quiere será un problema de ellos», asintió.

Primero, al hablar de cómo trabajará asintió que «siento que es una gran responsabilidad lo que se viene» y agregó que será un concejal que no dejará de visitar los barrios y llevará las propuestas al recinto.

«Creo que el concejal tiene doble función: una es ir a los barrios para levantar los reclamos de todas las falencias en la ciudad, y después hay que sentarse a redactar cada una de las propuestas y los proyectos para presentar en el HCD», aseveró

Seguidamente, Herrera se refirió a la renovación que nota que se dio en Concejo Deliberante capitalino ya que ninguno de los concejales electos se había desempeñado en ese cargo antes, en este sentido adelantó cuál será su manera de trabajar junto a sus pares. «Para mí lo más importante es el dialogo. Yo estaré siempre abierto a ello, si la otra parte no quiere será un problema de ellos», dejó en claro.

Consultado por cómo va a hacer para presentar proyectos y que sean tratados por el cuerpo legislativo municipal respondió: «estamos analizando varias alternativas, es decir, no solo las vías administrativas. Lo que no quiero es que el proyecto muera en Comisión, me gustaría que lo afirmen o lo rechacen, es decir que se tome postura al respecto. Quiero una respuesta, que me digan algo al respecto, el Concejo tiene que responder ante la ciudadanía cuando un edil hace presentaciones».

Campaña

Al hablar de cómo transitó la campaña electoral, Herrera aseveró que «fue muy dura» donde «nosotros no prometimos lo que no íbamos a cumplir, salimos con esa premisa a hablar con el vecino. No sabíamos si iba a pegar o no, porque era ir de forma diferente a cómo se manejan los políticos hoy en día. Pero esa es la forma que tengo de ver la política».

Reconoció entonces que esa «política» de prometer y no cumplir hace que la gente pierda la fe en sus políticos. «Por ejemplo a mí me dijeron el tema de la calle y yo fui sincero, no les puedo prometer asfalto, ripio, cuneteo porque el concejal no tiene ni el presupuesto, ni la maquinaria, tampoco la jurisdicción para hacerlo, lo que nosotros tenemos es el compromiso de hacer los reclamos las veces que sean necesarias y exponer al Municipio hasta que lo haga», dijo.

Control

Por otro lado, el mismo indicó que es necesario que haya controles en la Comuna. »Hay muchas cosas que se deben controlar, el Municipio tiene un presupuesto global y nosotros le vamos a hacer lo reclamos pertinentes para nos den explicaciones», asintió

«El vecino tiene que saber a dónde se gasta la plata», lanzó.

Presupuesto 2022

Finalmente, al referirse al presupuesto municipal del año próximo, reconoció que «es un presupuesto muy global, me llama la atención que hay unos montos importantes en lo que se refiere a servicios no esenciales, que no sabemos qué son, a qué se refiere. Eso tenemos que averiguar».

