Para Ocampo el balance de gestión del intendente Jorge Jofré fue «puro humo»

Marcelo Ocampo, concejal de Formosa, cuestionó la falta soluciones a los problemas diarios que acarrea la ciudad en el discurso del Intendente, opinando que fue puro “humo” el balance de gestión del intendente, Jorge Jofré, en la apertura de las sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante capitalino.

“Nada que festejar, la demagogia y el relato se llevó puesto los problemas diarios que sufre la gente, como es el transporte y la enorme deuda que tiene la gestión con los empleados municipales en materia de salarios, todo esto ausente en la gestión del intendente” rebatió.

Al respecto, edil capitalino insistió: “la gente está expectante con el transporte esperando un gesto de la política en estos tiempos difíciles, ver que va a pasar con los subsidios, pero solo escuchó que la culpa es de Macri y Milei, cuando responden a una administración provincial que está hace 30 años en el poder y que fueron los primeros en cortar los subsidios, discriminando a la Ciudad”.

“Resulta que se olvidó de Alberto Fernández que nos llevó a una inflación del 950% en los últimos 4 años, pero le dedicó tiempo a Macri, tienen la memoria selectiva pero la vara entrenada para buscar culpables” cuestionó.

Al ser consultado por el resultado del ejercicio económico que dio el jefe comunal, respondió: “Una municipalidad que exhibe un superávit financiero de 181 millones, pero que no invierte en mejorar los servicios y no recompone la calidad de vida de sus empleados, es una municipalidad inútil en la administración; porque se guarda el dinero cuando los problemas golpean de frente todos los días”.

“Te dicen que ellos van a hacerle frente a la situación económica y al recorte de Milei, pero cuando tienen un problema en frente buscan culpables para no hacerse cargo. Mucho humo y nada de gestión” cuestionó con dureza el concejal opositor.

Para finalizar advirtió “se vienen tiempos difíciles donde la política va a tener que mostrar gestos con la gente y entender que se terminó la fiesta. Nosotros vamos a estar de pie defendiendo a cada vecino de la ciudad como lo hicimos desde el primer día de mandato, pese a las trabas que ponga la gestión”.