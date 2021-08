Para Samaniego”la agenda política de la oposición formoseña no coincide con las prioridades del pueblo”

Compartir

El diputado y presidente del bloque justicialista de la legislatura provincial, Agustín Samaniego reflexionó sobre el papel de la oposición política formoseña y su afán de desestabilizar al gobierno local, sin contribuir de manera positiva al bien común.

“La vacuna es la puerta de salida de esta pandemia”, expresó, destacando que todos los formoseños han entendido esto y acuden sin problemas a recibir sus dosis contra el COVID-19.

“Son pocos quienes están en contra de la vacuna, pero lastimosamente existen”, resaltó, agregando que esto es así ya sea por temor o influencias negativas desde los medios de comunicación y miembros de la oposición política.

Por esa razón, señaló que mientras todos están abocados a hacerle frente a la pandemia y avanzar con la vacunación, convenciendo a la población de que la vacuna es vida y no tiene efectos colaterales importantes, la oposición sigue haciendo política partidaria, con una agenda totalmente distinta a las prioridades que tiene todo el pueblo formoseño, aseveró

Y continuó, “creen que haciendo shows mediáticos por las redes sociales pueden sacar réditos políticos” expresó, recordando el episodio de la concejal Gabriela Neme quien protestó frente a la sede de la Comisaría Tercera en el barrio San Miguel, quemando neumáticos y transmitiendo por las redes, la detención del abogado Daniel Suizer, quien había incursionado en el domicilio del gobernador Gildo Insfrán.

Asimismo remarcó que la gente lo que espera en épocas electorales “son propuestas para el futuro”, sin embargo el grupo opositor “solo trata de buscar problemas y sembrar cizañas”, indicó.

Este comportamiento es así porque “han quedado fuera del escenario de discusión política”, ya que esperaban que su candidatura sea una “explosión” y no tuvo demasiada repercusión, explicó.

Además resaltó que ante la absoluta carencia de propuesta que tiene la oposición política en Formosa, los lleva a la “desesperación de realizar cualquier tipo de ataques mediáticos”, conformando así una “campaña bastante sucia por parte de ellos”.

Aclarando que en el Frente de Todos “no van a encontrar ecos”, ni tampoco en el gobierno, porque el gobernador Gildo Insfrán “ya nos ha señalado hace mucho tiempo que la forma de hacer política es estar al lado de la gente, con errores y con aciertos”, subrayó categórico.

Por eso, insistió en que la precandidata a diputada nacional Gabriela Neme, debe explicar qué quiere hacer, recordando cómo se desempeñó en el Concejo Deliberante y a partir de allí, proyectar su futuro como legisladora nacional.

A su vez, se refirió al ex juez Fernando Carbajal considerando que “si fue un juez imparcial y al final tenía ambiciones personales absolutamente políticas, estará diciendo la verdad”, cuestionó.

“Ellos creen que las personas se olvidan todo lo que se hizo anteriormente” sentenció, pero “la gente sabe que fueron los responsables de la cantidad de fallecidos que tiene Formosa y los infectados por coronavirus quedando con secuelas”, manifestó.

En este sentido enfatizó en que la campaña se debe basar en la discusión política, de ideas y de proyectos, sin embargo, “en la oposición no se ha encontrado ningún proyecto que tengan para el Congreso de la Nación”.

“No tuvieron ninguna acción positiva para la pandemia durante este año y medio”, cerró.

