Presentan impugnaciones de docentes con incompatibilidades y concursos vencidos

Ante la Junta Electoral Permanente (JEP) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se efectuaron presentaciones de impugnación de varios docentes de la Facultad de Administración Economía y Negocios (FAEN).

El Abogado Vicente Emilio Grippaldi, apoderado acreditado de la Lista N°1 “Participación Activa”, para las elecciones para cubrir cargos de consiliarios superiores y consejeros directivos representantes de profesores del estamento Docente en la Facultad de Administración Economía y Negocios (FAEN), presentó la impugnación de Adrián Marcelo Muracciole, candidato en la Lista “Somos FAEN” N° 2.

Esto se fundamenta en la situación de incompatibilidad funcional, laboral y ética en la que se encuentra incurso el actual concejal de la Municipalidad de Formosa, ya que desde el día 10 de diciembre del año 2017 ejerce simultáneamente la ocupación de edil con otros cargos, como por ejemplo ser asesor del Gobierno provincial.

El Dr. Grippaldi también impugnó a Liliana Emilce Copponi, ya que conforme surge de un informe brindado por la Dirección General de Recursos Humanos de la UNaF, ha dejado de ser docente ordinario por haber finalizado el plazo de su designación por concurso.

La nombrada ha dejado de ser docente ordinario por concurso vigente, al haber finalizado el plazo de su designación establecido en el artículo 30 del Estatuto Universitario. Debió haber mantenido durante su mandato los requisitos establecidos por la normativa vigente y el Reglamento electoral para su elegibilidad, en cambio ya no es auxiliar docente ordinario por haber finalizado su concurso.

En el año 2011 revalidó su concurso y venció en el año 2018, razón por la cual la Resolución HCD FAEN N° 012 del 27 de marzo 2018 y Resolución HCD FAEN 025 del 19 de junio 2018, la incluyen en la nómina de profesores y auxiliares de la docencia que deben revalidar. No lo hizo y perdió las condiciones de vigencia del concurso docente.

En el caso de Olga Isabel Comello, el letrado denunció impedimento legal para desempeñar función de consiliaria, formulando oposición a que asista, debata y vote en el Honorable Consejo Superior y un planteo de nulidad absoluta e insanable de todo acto administrativo o preparatorio en que intervenga la impugnada.

La nombrada ha dejado de ser docente ordinario por concurso vigente, al haber finalizado el plazo de su designación establecido en el artículo 30 del Estatuto Universitario. Debió haber mantenido durante su mandato los requisitos establecidos por la normativa vigente y el Reglamento electoral para su elegibilidad, en cambio ya no es profesora ni auxiliar docente ordinario por haber finalizado su concurso.

En el año 2011 revalidó su concurso y venció en el año 2018, por lo que la Resolución HCD FAEN N° 012 del 27 de marzo 2018 y Resolución HCD FAEN 025 del 19 de junio 2018, la incluyen en la nómina de profesores y auxiliares de la docencia que deben revalidar. No lo hizo y perdió las condiciones de vigencia del concurso docente.

