Para Zárate, la modificación en el Código de Faltas “coarta” la libertad de los formoseños

El diputado provincial Osvaldo Zárate, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló del proyecto de modificación del Código de Faltas que fue aprobado esta madrugada tras una extensa sesión, introduciendo las modificaciones referidas al marco sancionatorio que entrará en vigencia una vez que la ley sea promulgada por el Ejecutivo, y que refieren a las restricciones que deben respetar los ciudadanos de ahora en más, en el marco de una emergencia sanitaria.

Para el funcionario provincial que votó en contra, en esta modificación “se introducen medidas que van a cambiar, coartar la libertad de individuos y comerciantes en una situación que no entendemos, el gobierno de Insfrán sí tiene algo de magia en el sentido de que todo lo anormal lo hacen normal, tenemos superávit fiscal pero emergencia económica, no tenemos casos de coronavirus, pero meten modificaciones en el Código de Faltas para sancionar a formoseños que no usen barbijos o no cumplan con las medidas sanitarias como si fuera que estamos en una situación como Capital Federal o Chaco, son cosas innecesarias que meten miedo en aquellas personas que quieren hacer alguna protesta o ver cómo se sale de esto”.

Asimismo aseguró que “tiene que haber una salida a todo esto, no podemos de cuarentena permanente, hay mucha gente que la está pasando mal, comerciantes que cierran sus negocios, personas que no pueden salir de sus casas y encima les meten las manos en los bolsillos, es muy grave esto por eso le pedimos al gobierno que tenga una salida de la crisis que está metiendo al país en una situación muy compleja y Formosa a raíz de la baja recaudación en la coparticipación está teniendo problemas en el interior donde hay muchos municipios que no pueden pagar salarios, que han reducido a los empleados. Vemos que estas medidas son para evitar manifestaciones en las protestas, es una medida para acallar la protesta social que se va a dar si esto sigue sin ninguna salida a la crisis como estamos reclamando hace un tiempo”.