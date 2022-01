Parola cruzó a Carbajal y lo mandó a «estudiar» y «leer el modelo formoseño» para que «conozca su pueblo» y luego «opine»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

La diputada nacional del PJ, Graciela Parola salió al cruce de las declaraciones de su par opositor Fernando Carbajal quien apuntó contra el gobierno local e indicó que «que los que gobiernan son incapaces de resolver los problemas de luz y agua».

«Al señor Diputado Nacional, humilde ex juez de frontera, quien no solo es experto en atentar contra la salud del pueblo formoseño, sino que ahora se autopercibe experto en obras de saneamiento y agua potable, le quiero poner en conocimiento que su función como diputado de la Nación, no es solo reclamar y escribir en redes sociales, sino hacer, votar y acompañar leyes que mejoren la calidad de vida del pueblo al que representa», comenzó diciendo Parola en un posteo en sus redes sociales.

Agregó para «refrescar la memoria» que «hace un mes, el señor votó en contra del presupuesto nacional que contenía más de 38 mil millones de pesos en obras para Formosa, de las cuales casi el 25% eran obras de saneamiento y agua potable (entre ellas los acueductos del Nordeste y del Desarrollo Formoseño)».

«Ello sin mencionarle que el gobierno anterior, del cual es cómplice pues no se si sabe que fue electo por ese espacio político, desfinanció y paralizó todas las obras existentes en Formosa, incluidas las que estaban destinadas a mejorar los sistemas de provisión y potabilización de agua, por ejemplo, la Planta Potabilizadora de Clorinda», continuó.

De igual manera, «existe una realidad innegable y que escapa ya a cualquier gestión de gobierno que son las cuestiones climáticas».

«El gobierno de Formosa evalúa, planifica, gestiona y hace señor diputado, con la anuencia del pueblo elección tras elección (como dice la Constitución, que a Usted le gusta citar, pero no sé si la lee)», dijo.

En este marco le pidió a Carbajal «coherencia» y que «estudie y lea el modelo formoseño, recorra (con o sin GPS), pregunte el antes y el después de las comunidades, conozca al menos el territorio formoseño y su pueblo, y luego si quiere opine».

«Pero no se quede solo con eso: haga, trabaje, legisle que entiendo para eso lo eligió la minoría del pueblo de Formosa», finalizó diciendo la legisladora.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp