PASO 2021: habrá 1.419 urnas distribuidas en 306 centros de votación de toda la provincia

Compartir

Linkedin Print

El Juzgado Federal con competencia electoral en Formosa, a cargo del doctor Pablo Morán, de cara las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Formosa, previstas para el domingo 12 de septiembre, “se encuentra trabajando en la designación de autoridades”, señaló la jueza integrante del Tribunal Electoral Permanente (TEP) de la provincia, la doctora Sandra Moreno.

La funcionaria brindó detalles sobre algunas cuestiones, entre ellas que “el padrón provincial es de 468.000 electores, lo que hizo que se constituyeran 1.419 mesas con urnas, que estarán distribuidas en 306 establecimientos de votación”, informó.

Comentó además que la campaña electoral, que en esta instancia está a pleno, se extenderá hasta el 10 de septiembre, apuntando que ante el contexto de pandemia que se vive “muchas de las difusiones se hacen por las redes sociales”, aclarando aquí que su utilización “deberá cesar también el 10 de septiembre, para evitar algún tipo de presentaciones”.

A su vez, teniendo en cuenta que desde el Juzgado Federal electoral se está trabajando en la etapa de designación de autoridades para las PASO, la magistrada indicó que quienes no puedan asumir esa responsabilidad, todavía tienen la posibilidad de poder presentarse ante el Juzgado Federal, ubicado en la calle Mitre 839 de la ciudad de Formosa, “y renunciar a la designación, de modo tal de darle tiempo a la Secretaría Electoral de buscar a otra persona en su lugar y que pueda recibir la capacitación online”.

Foto archivo

Encuestas

En cuanto a la prohibición de publicar encuestas, dijo que esto comenzará a regir a partir del sábado 4 de septiembre, extendiéndose hasta las 21 horas del día de las elecciones del 12 septiembre, clarificando que esto se debe a que “todas estas encuestas, algunas ciertas y otras quizás no tanto, suelen manipular e influir en el electorado”.

En relación a que se contará con 306 establecimientos de votación en toda la provincia, sostuvo: “El aumento de lugares de votación obedece a que se redujo la cantidad de mesas, para evitar la aglomeración de personas”, en el marco de la pandemia del COVID-19.

Por ello, añadió que “es probable que se haya habido cambio de lugar de votación”, recomendando a la población “consultar en lo posible con anterioridad el padrón electoral para ver dónde se vota y así ubicar la escuela a la que se debe concurrir”.

Y agregó: “Ahora con los sistemas informáticos todo es mucho más fácil, porque en la misma consulta por Internet te da la posibilidad de buscar la ubicación del lugar de votación”.

Facilitador sanitario

Sobre la figura del facilitador sanitario, incorporado por la situación sanitaria del coronavirus, la jueza Moreno dijo que, según lo informado por el jefe del Comando Electoral, que está a cargo del jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29, teniente coronel Gabriel De Senzi, “en una reunión en la que fuimos invitados los integrantes del TEP, serán efectivos de seguridad quienes estarán igualmente identificados con una credencial” que los identificará como tales.

“Esa persona le puede tomar la temperatura y por supuesto colocar el alcohol en gel a cada elector al ingresar al establecimiento”, ahondó.

Estos facilitadores también pueden pedir que el elector se acomode el barbijo y cuidar el distanciamiento social, al igual que los fiscales o incluso el propio votante, “a los fines de mantener los protocolos, porque estas medidas hacen al cuidado de todos”, enfatizó a esta Agencia.

Avanzó luego en marcar que como son cuatro las listas que se presentan en estas elecciones PASO, “habrá cuatro fiscales por cada partido político interviniente”.

“Y el presidente de mesa puede estar o no con un vocal, que también ha sido designado por el Juzgado Federal”, amplió.

Disposiciones

Al momento de la votación, otro aspecto a tener en cuenta es que “al llegar el elector a la mesa, ya no es necesario que entregue el documento, sino que lo puede exhibir y lo deja en la mesa para que un fiscal se acerque a verificar sus datos. También se le puede pedir al elector que se baje el barbijo si se duda de la identidad, por supuesto que será un instante esto”, se explayó.

De igual manera, al entregar el sobre al votante y éste ingresar al cuarto oscuro, se le aconseja no tocar las otras boletas e ir directamente a la boleta que se decida emitir en el voto, introducirla en el sobre y tratar de tocarla lo menos posible, señaló la jueza.

Aquí puso en relieve que, frente al contexto inédito de la crisis sanitaria, “lo principal es ir con paciencia para poder hacer todos los cuidados con tiempo y no olvidarse de nada”.

Por ende, cuidando los protocolos, “se debe garantizar el derecho de electores, precandidatos y partidos políticos, que hace al sistema democrático”.

En el ejercicio de los derechos, “es obligación de autoridades y Comando Electoral que esto ocurra”, por lo que desde ese órgano “muchas de las recomendaciones que se hicieron a las fuerzas de seguridad, eran las de actuar con criterios de mesura tratando de garantizar el ejercicio del derecho del electorado”.

Esto “es importantísimo” porque le da una hoja de ruta a las fuerzas de seguridad de manera que actúen bien, colaborando con los civiles en general, realzó.

Jóvenes

Por otro lado, confirmó a esta Agencia que, respecto al año 2019, hubo un incremento de casi 2.000 electores jóvenes, con lo cual representan 13.550 del padrón, “poco más de mujeres que varones en este caso”.

Para finalizar, refirió que el Juzgado Federal Electoral está llevando adelante toda lo concerniente a la logística en la Escuela N° 66 “José Manuel Estrada”, donde desde el TEP se realiza un trabajo de colaboración para los comicios de las PASO, reiteró.

Explicó que de allí saldrán las urnas el día sábado 11 de septiembre y en ese lugar se van a replegar el domingo 12, cuando se inicie el trabajo del Correo con las fuerzas de seguridad del Comando Electoral.

En dicho establecimiento se hará también el escrutinio definitivo a las 48 horas, o sea el día 14 de septiembre a partir de las 18 horas, concluyó.

Compartir

Linkedin Print