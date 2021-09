“El formoseño además de salir a la calle también tiene ganas de votar distinto porque ve dirigentes con coraje”

Compartir

Linkedin Print

El economista y senador nacional por el bloque de la UCR, coalición “Juntos por el Cambio”, Martín Lousteau visitó ayer la ciudad de Formosa para brindar su apoyo a los precandidatos a diputados nacionales Fernando Carbajal y Emilia Maciel con quienes brindó una conferencia de prensa en la peatonal capitalina, donde aseguró que “aquel que cree que Formosa se puede cambiar, no debe tener ninguna duda de dónde tiene que poner el voto”. También expresó que “la falta de alternancia hace que los dirigentes se apropien del Estado. Para cambiar los abusos se requiere coraje como hemos visto en estos meses en el pueblo formoseño”.

“Vengo de visitar otras provincias y hay situaciones que se repiten, el estado debe servir a los ciudadanos, para eso se tienen que dar algunas cosas, la primera es que nadie se apropie del estado, la segunda es que nadie apropiándose del estado cambie las reglas para perpetuarse, la tercera es que nadie a través del estado se sienta dueño de la vida de los ciudadanos, y la cuarta es que cuando eso ocurre, cuando alguien se siente dueño de la vida de los ciudadanos, todos estamos a merced de lo que ese alguien decide, si nos deja entrar a una provincia o no, si nos confina en un lugar y por cuánto tiempo nos confina, si nos deja abrir o no, si cierra una localidad entera y la deja excluida del país, si hay varados que no pueden entrar, si hay gente que quiere venir a trabajar y no puede, cuando alguien se apropia del estado de esa manera es dueño de la vida de los demás, eso es incompatible con el modo en que queremos vivir”, manifestó, criticando las políticas sanitarias aplicadas en Formosa por el gobierno de Gildo Insfrán.

“La política nacional debe hacer un mea culpa porque la verdad es que esto es un país grande, federal pero concentrado en los problemas de lo que pasa en el centro del país y para cambiar lo que ocurre cuando hay abusos se requiere coraje cívico, coraje local y la verdad es que hemos visto de sobra en estos meses en Formosa, se requiere dirigentes que estén dispuestos a salir de la comodidad en la que están para ir a la incomodidad de tratar de transformar la realidad”, dijo y destacó el accionar del equipo jurídico de la UCR durante los inicios de la pandemia, además valoró la decisión de Carbajal de postularse para las PASO, “hay que tener coraje para dejar de lado toda una vida jurídica para arriesgar, que esto ocurra a nivel local y si no está acompañado a nivel nacional es mucho más difícil para transformar la realidad y por eso estamos acá, porque creemos en lo que hizo el pueblo formoseño que antes, producto de esa dependencia no se animaba a salir, pero ahora además de salir a la calle también tiene ganas de votar distinto porque ve dirigentes con coraje que defendieron a los formoseños. Aquel que cree que la Argentina y que Formosa se pueden cambiar, no debe tener ninguna duda de dónde tiene que poner el voto”.

“Hay dirigentes a lo largo y lo ancho del país que están abandonando lugares de comodidad, no quieren legislar, quieren construir una alternativa de gestionar, la gente va a confiar en Formosa y va a confiar en Fernando y en Mili porque son algunas de las personas en las que confiaron cuando no había nadie en quién hacerlo”, destacó.

“El ciudadano es el pueblo, el día de las elecciones hay que escuchar y después hay que entender que las elecciones no son un partido de fútbol, con la elección arranca el partido y lo que hace la ciudadanía cuando vota es distribuir el poder de otra manera, con nuevos emergentes, la gente se muestra interesada por nuevas ideas y otras formas de trabajo colectivo”, subrayó.

“Esto que se vio en Formosa está pasando en muchos lugares, yo creo que después se va a dar el veredicto, hay un equipo articulado y hay un mejor Juntos por el Cambio porque hay un mejor radicalismo que es el que quiere gestionar. La falta de alternancia hace que la gente que está arriba se apropie del estado y eso debe cambiar”, pidió.

Para finalizar se refirió a las reiteradas ocasiones en las que el gobierno provincial acusó a Fernando Carbajal, de ser el “culpable” de las muertes por coronavirus en Formosa. ““El gobierno nacional hacía lo mismo, decía que aquellos que salían a correr,que viajaban o se manifestaban cuando se liberaron presos eran los culpables y lo que veo es que la cantidad de vacunas que tendrían que haber en la Argentina no son las que hay, las promesas que hicieron no estaban y queda claro a lo largo y a lo ancho del país la falta de previsión y de gestión del gobierno nacional y de muchas discrecionalidades que han habido, entre otras, la mala distribución de vacunas, eso es lo que muestra cifras de la pandemia peores que en otros países, yo le preguntaría a los ministros de Formosa quién es el responsable de que los formoseños tengan por lo menos una esperanza de tener libertad, de que sus derechos estén contemplados y defendidos, esa persona es Fernando Carbajal”, culminó.

Compartir

Linkedin Print