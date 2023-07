PASO: están habilitados para votar 482.602 electores formoseños mayores de 16 años

De acuerdo al cronograma electoral, desde el miércoles 19 de julio, 25 días antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto, comenzó la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación al sufragio.

Así lo manifestó el juez federal con competencia electoral de Formosa, el doctor Pablo Morán, quien a su vez precisó que “ahora estamos con la etapa de designación de autoridades de mesa”, lo cual “va a ser recompensado con un viático de $10 mil por participar” como tal, marcando que “es muy importante que aquellos que sean designados participen, se comprometan y estén para la democracia”.

“Aquellos que no puedan hacerlo deben contestar, ya que va a haber teléfonos para hacerlo por WhatsApp, mandando un mail o un mensaje avisando para que designemos a otra autoridad”, solicitó.

Y los que quieran anotarse en forma voluntaria, pueden hacerlo en: https://www.padron.gov.ar/cne_autoridad/

A su vez, en cuanto a plazos, consignó que este martes 18 “fue el último día en que los políticos pudieron hacer actos de Gobierno e inauguraciones de obras”, aclarando que “pueden seguir con sus campañas, pero no utilizando la inauguración de obras públicas”.

Asimismo, confirmó que “482.602 electores formoseños mayores de 16 años van a poder ejercer su derecho al voto, a elegir sus autoridades” en los venideros comicios.

Indicó que “van a haber más mesas porque la Cámara Nacional Electoral nos pide un máximo de 12 mesas por escuela, entonces necesitamos que haya 264 escuelas para poder albergar un total de 1484 mesas, donde habrá dos autoridades más todos los fiscales de los partidos políticos y listas habilitadas para que podamos ejercer el voto”.

Como novedad, subrayó que “por primera vez, al revés de lo que pasa siempre, tenemos más hombres que mujeres” habilitados para sufragar, además de “un porcentaje que no llega al 1% de una nueva categoría que se incorporó que es no binarios”.

Además, “tenemos 15.900, o sea casi 16 mil, jóvenes de 16, 17 años que van a poder votar por primera vez, ejerciendo el voto joven”.

Detalles

Otro dato importante que brindó el magistrado con competencia electoral es que “la ciudad de Formosa Capital incluye el 42% del electorado de la provincia”, es decir, más de 200 mil personas votarán en la Capital.

A su vez, la segunda ciudad es Clorinda con casi 50 mil (10% de la provincia) y luego con el 3% están Pirané, Las Lomitas, El Colorado e Ingeniero Juárez.

Asimismo, señaló que la sede del Comando Electoral continuará siendo la Escuela N° 66, ubicada en la Avenida 9 de Julio y la calle Maipú de la capital formoseña. “En colaboración con la provincia, usamos esa escuela, donde ya estamos trabajando –consignó-. Nos la dejó el Tribunal Electoral Permanente; cuando ellos retiraron su material, quedó trabajando nuestra gente en ese lugar, armando urnas y material”.

“Ahí va a ser donde el Correo Argentino, que será la empresa que brinde la logística, junto con el Comando Electoral se van a encargar de todas las cuestiones de movimiento junto con nuestro personal. El comandante electoral es el jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa (RIM 29), el coronel (Orlando Martín) Fernández, bajo las ordenes mías, del Juzgado”, enfatizó.

Esto es así porque “si bien la ley establece que el Ejército Argentino es el que tiene el Comando Electoral, siempre supeditado a la autoridad civil”, en consecuencia, “el juez electoral es el que dirige y ordena para que el comandante electoral cumpla con sus tareas”.

Dentro de ello, “va a tener bajo su comando a todas las fuerzas federales que están funcionando en la provincia, como Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería, que es la que va a estar desplegada en la mayoría de los lugares, y Prefectura Naval Argentina, que va a estar trabajando especialmente en la costa del río”.

“Todo eso en coordinación con la Policía de la provincia de Formosa, que también va a brindar la seguridad exterior en las escuelas”, acotó.

Derecho

Finalmente, confirmó que la veda electoral comenzará el viernes anterior a las elecciones, a las 8 horas. Y una semana antes, el 5 de agosto, iniciará la prohibición de publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, pronósticos electorales o referirse a sus datos, “para evitar influencias que pudieran ejercerse sobre el electorado”.

“Los que no pudieron votar el 25 de junio, de todas formas están habilitados para sufragar en estas elecciones nacionales”, clarificó.

En ese sentido, recalcó que “no dejen de presentarse. Al contrario, los que no pudieron (en la elección provincial) pueden ir ahora; hay que votar, es una obligación, pero básicamente un derecho. Elegir a nuestras autoridades es la forma que tenemos todos de ir mejorando, progresando como país y consolidando nuestra democracia”, concluyó.