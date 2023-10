Patricia Bullrich anunció que Fernán Quirós será el ministro de Salud en su eventual gobierno

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, continúa completando casilleros de su eventual Gabinete y confirmó que el actual ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, estaría al frente de la cartera sanitaria nacional, en caso de triunfar en las elecciones.

«Tenemos una persona que se ha especializado, que ya ha sido muchas veces jefe de Gabinete en la Ciudad y luego a nivel nacional con (Jorge) Lemus, que es Enrique Rodríguez Chiantore, y lo voy a convocar a Fernán Quirós al equipo para tener una persona de prestigio, de ejecución», señaló la referente del PRO.

En declaraciones radiales, la ex ministra de Seguridad subrayó que «Quirós y Chantore van a llevar adelante la salud» en una eventual gestión suya al frente de la Casa Rosada.

«Luego veremos el orden, pero Quirós está convocado a llevar adelante, porque es tan importante el concepto de salud como el modelo de administración y reasignación de recursos», agregó.

La novedad se da dos días después de que Bullrich diera a conocer que designará a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete, en caso de consagrarse como Presidenta.

La referente del PRO ratificó el sábado pasado sus intenciones de llevar adelante un «cambio profundo en la Argentina» y remarcó: «Para lograr que esto sea posible, que este cambio sea con acción y ejecución rápida, eficiente, con capacidad de gestión, he convocado a Horacio Rodríguez Larreta a que me acompañe como jefe de Gabinete». Anteriormente, había oficializado a Carlos Melconian como su ministro de Economía, si Juntos por el Cambio llega a ganar los comicios.