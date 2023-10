Un millón y medio de turistas gastaron más de 111.000 millones de pesos durante el fin de semana

Así lo señaló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Con el impulso del Previaje y los turistas extranjeros, creció 15% la cantidad de turistas que viajó este fin de semana largo en comparación con la misma fecha del año pasado. A valores constantes, el impacto económico subió 8,3% interanual, de acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) difundido este lunes.

Según ese trabajo, el fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural movilizó a 1,5 millón de turistas por la Argentina, que gastaron $111.145 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional.

Frente al mismo fin de semana del año pasado, viajó un 15% más de turistas y el desembolso económico tuvo un aumento real de 20,9%. Los turistas gastaron, en promedio, $22.187 diarios cada uno, y la estadía media fue de 3,3 días.

CAME destacó que, esta vez, la fecha coincidió con el Día de la Madre, lo que dio lugar a viajes familiares; también indicó que hubo muchos usuarios de Previaje y visitantes extranjeros -de países limítrofes- que aprovecharon las ventajas cambiarias.

Algunas de las ciudades más concurridas fueron Salta, Mar de las Pampas, Mar del Plata. Sierra de la Ventana, Villa General Belgrano, Esteros del Iberá, San Rafael, Villa de Merlo, Bariloche, Puerto Madryn, Esquel y Gualeguaychú, casi todas con plena ocupación.

En lo que va del año ya transcurrieron ocho fines de semana largos: viajaron 13,3 millones de turistas y gastaron $557.623 millones en total, puntualizó CAME, que a la vez resaltó que el Previaje «fue un éxito»: 220 mil turistas viajaron con el programa y gastaron más de $14.000 millones.