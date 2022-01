Patricio Fontanet tocó con su banda en un homenaje a las víctimas de la tragedia de Cromañón en el Obelisco

Compartir

El cantante Patricio “Pato” Fontanet tocó con su banda en uno de los homenajes que convocaron familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Cromañón, caso por el que fue condenado a 7 años de prisión hasta 2018, cuando fue puesto en libertad. “A 17 años las zapatillas siguen marchando”, fue el lema con el que este jueves se realizaron distintos actos en Plaza de Mayo y el Obelisco.

“Muchísimas gracias a la gente que arma todo esto por acordarse siempre. Muchísimas gracias. Salud, loco. Buenas noches”, expresó Fontanet al cerrar su actuación cerca de las 20.

Antes de la presentación, uno de los sobrevivientes expresó: “Los integrantes de Callejeros fueron, son y serán inocentes. A partir de hoy, algunos de ellos van a recuperar el lugar que les arrebataron”.

El homenaje que tuvo como protagonista a Fontanet fue organizado por “No nos cuenten Cromañón”, una agrupación de sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia.

“En este día abrazamos a cada un@ de l@s sobrevivientes. L@s esperamos desde las 18 hs en el Obelisco, el lugar que supimos construir para pasar este día sin culpa de sentirnos bien y homenajear a cada uno de los pibes y las Pibas que ya no están. No Olvidar, Siempre Resistir”, postearon en Facebook para llamar a la marcha en sus redes sociales.

Según describen, el objetivo de la organización es “construir mirando hacia el futuro” a partir de la experiencia traumática que vivieron.

Los homenajes comenzaron cerca del mediodía en la zona del santuario que recuerda a las víctimas, ubicado cerca de donde funcionaba el local bailable República de Cromañón, en la zona de Once. Allí se realizaron trabajos de restauración a una serie de murales que fueron declarados de interés por la Legislatura porteña.

En la Plaza de Mayo fueron citados a las 16 para realizar una “pincelada” a cargo de artistas. Poco más tarde se llevó a cabo la lectura de un documento consensuado entre las organizaciones que agrupan a familiares de las víctimas y a los sobrevivientes.

“A 17 años las zapatillas siguen marchando”, fue el lema para la movilización que arrancó a las 19 hacia el santuario de Bartolomé Mitre y Ecuador, donde a las 20 tocó la banda La Chilinga.

En paralelo, el acto en el Obelisco – que tuvo como protagonista central a Fontanet- comenzó a las 18 y contó con la participación de varias bandas.

El 30 de diciembre del 2004 y durante el mandato como jefe de Gobierno porteño de Aníbal Ibarra, 194 personas murieron y más de 1.500 resultaron heridas al quedar atrapadas en el boliche República Cromañón, cuyo gerenciador Omar Chabán permitió el ingreso de concurrentes muy por encima de lo habilitado para el recital de la banda Callejeros.

Fontanet fue condenado a 7 años de prisión. Recuperó la libertad en 2018. Era el último de los condenados por el incendio que aún cumplía su pena en prisión. Antes habían sido beneficiados con la libertad condicional el bajista Cristian Torrejón, el saxofonista Juan Carbone y los guitarristas Elio Delgado y Maximiliano Djerfy.

También fue condenado Chabán, quien murió en 2014. En una primera instancia lo sentenciaron a 20 años de cárcel, aunque luego le bajaron la pena a 10.

Además, fueron condenadas dos funcionarias del Gobierno de la ciudad involucradas en la habilitación irregular del boliche.

