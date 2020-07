Paula Chaves, contundente sobre la polémica en la final de Bake Off

Compartir

La aparición de videos y testimonios que demostrarían que Samanta Casais, finalista de Bake Off Argentina, trabajaba como pastelera profesional en una competencia que busca al “mejor pastelero amateur”, desató una ola de críticas. A pocos días de la final, su conductora Paula Chaves se refirió a lo que viene y llevó tranquilidad a los seguidores

“Obviamente no me gusta que esté pasando todo esto, pero siempre estuve muy tranquila porque confío ciegamente, primero en Turner y en Telefe, y segundo en que el programa está hecho con transparencia. Yo estoy detrás de cámara y sé cómo son las definiciones. El jurado elige cien por ciento ellos y el casting es súper transparente”, señaló Paula en un mensaje que puso al aire Hay que ver.

“Entiendo que hay cosas que se pueden escapar porque obviamente la producción no es un agente secreto de investigación y cuando eligen a los participantes firman un consentimiento que es una declaración jurada en el contrato, donde se hacen cargo de las cosas que están poniendo”, dijo, sin nombrar a Samanta pero aludiendo a los cuestionamientos que viene teniendo la partipante que se presentó como empleada administrativa.

“Tengo entendido que la productora, tanto como el canal, están haciendo las averiguaciones correspondientes para que esto termine de la mejor forma y sea totalmente genuino y transparente como tiene que ser y como lo fue siempre”, remarcó. “La resolución va a estar en la final, que es el domingo, donde yo seguramente esté pariendo así que lo veré desde la clínica”, comentó Paula, entre risas sobre su avanzadísimo embarazo, a punto de dar a luz a Filipa, su tercera hija.