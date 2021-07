Pedido de suba de boleto: “En primer lugar vamos a pensar en el usuario”

Compartir

El concejal capitalino por Valores Ciudadanos (PJ), Fabián Cáceres, visitó el piso de “Expres en Radio” donde habló del difícil momento por el que atraviesa el transporte urbano de pasajeros en la ciudad, con un pedido de aumento de boleto y una manifestación de choferes que se realizó en la última sesión del Concejo Deliberante ante la falta de pago del aumento salarial acordado por la UTA. El edil aseguró que tratarán el pedido de incremento, que escucharán a todas las partes involucradas y llevó calma al usuario al asegurar que “en primer lugar vamos a pensar en ellos”.

“La empresa de transporte ha presentado una nota en marzo donde solicitaba un aumento al Concejo Deliberante, que es el órgano que establece las tarifas y fija la actualización del pliego, en abril más o menos veníamos hablando sobre ese tema en la Comisión de Transporte pero cuando se decretó la fase 1 la última sesión que tuvimos fue el 14 de abril ya que se suspendieron las sesiones presenciales y arrancamos nuevamente el miércoles pasado donde nos encontramos con una manifestación frente al Concejo de choferes del transporte, era un grupo numeroso con colectivos, nos sorprendió a todos”, señaló.

“Con el transporte se deben analizar distintas cuestiones, en primer lugar es una actividad que tiene costos muy altos para el que la presta, acá hay una empresa que solicita la actualización y nosotros los concejales debemos defender el bolsillo de los vecinos y vecinas que utilizan el transporte. así como formo de la gestión de Jofré, él nos encargó que trabajemos para los vecinos, a este tema lo vamos a tratar con total responsabilidad, que la empresa acerque sus números financieros , que nos explique a nosotros en qué afectó esta inflación que tuvimos, en qué afectó la pandemia en su situación económica financiera, las pérdidas, que ponga los números sobre la mesa y lo vamos a analizar minuciosamente”, aseguró.

“Con la solicitud que hicieron los trabajadores también los vamos a escuchar porque ellos se manifestaron porque quieren ser escuchados, ellos tienen la incertidumbre de no poder cobrar un incremento salarial que logró la UTA de un 42% y que la empresa manifestó que no va a poder cubrir eso porque no tiene fondos, esa es la preocupación del trabajador por eso se manifestaron, como presidente de la Comisión decidí citarlos para que escuchen de primera voz cuál es la situación de la empresa y también la situación de los trabajadores para tratar de mediar y buscar una solución pacífica”, explicó el concejal.

“Tenemos que saber que hablando de salud, el transporte es el mayor foco de contagio, debemos cuidar a las personas, también pedí el informe de corte de boletos a la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad para saber cuánto disminuyó el boleto desde marzo de 2020 hasta hoy”, dijo.

Respecto al aumento salarial que no percibieron los trabajadores, aseguró que “cuando logramos una conquista social laboral se debe cumplir, la empresa tiene la obligación de cumplir con las paritarias acordadas, debemos trabajar todas las partes intervinientes. Estamos en una situación delicada donde también tenemos una asimetría, una mala distribución de los recursos nacionales, ya lo ha dicho el gobernador en la reunión de gobernadores del Norte Grande donde le reclamó al presidente mayores recursos para Formosa que recibe mucho menos que toda la región”.

“El transporte se debe analizar minuciosamente y con responsabilidad, no es algo para salir a gritar a la tribuna una cosa y hacer otra,hay que buscar un punto intermedio. Tenemos la decisión de que exista el transporte público, el intendente Jofré dijo que hoy estamos administrando una ciudad y vamos a tratar toda la problematica que icumbe al vecino, en el transporte hay distintos sectores intervinientes; el vecino, el colectivero que maneja y necesita cobrar y la empresa que necesita cortar boleto, recaudar para pagar y cubrir todas sus obligaciones. Vamos a tratar este tema, le digo al vecino que se quede tranquilo, en primer lugar vamos a pensar en ellos, defendemos primero a los vecinos, después a los trabajadores y por último a la empresa”.

Expresó también que “sabemos cuál es la realidad, en esta gestión trajimos colectivos cero kilometros, con aire acondicionado cuando en su momento teníamos cierta realidad en la Argentina, con un presidente que ya venía haciendo bastante desastre en nuestro país y acá vinieron dos empresarios a invertir en la ciudad, no es monopolio, se trabajó y salió por unanimidad a la empresa que mayor caudal tenía, esta actividad para tener una tarifa social necesita la asistencia financiera del estado y el ex presidente Macri les guste o no a los radicales, en diciembre del 2018 decidía sacarle los subsidios al transporte, hoy veo muchos concejales de la oposición y algunos que se cambiaron que están reclamando subsidios, hoy vuelven a tener en la boca la palabra subsidio y cuando les tocó gobernar no pronunciaban esa palabra”,.

Recordó además que bajo la gestión de Macri “cuando decidió sacar el subsidio, el intendente junto al gobernador se pusieron a trabajar y tuvieron la decisión acertada de asistir financieramente al transporte público, los formoseños nos quedábamos sin transporte y hoy el mayor subsidio que recibe es de la provincia de Formosa con recursos genuinos de los formoseños, que debe ir acompañado de otras cosas, es una actividad que necesita la asistencia del estado, tarifas y corte de boletos”.

Para finalizar dijo que “intención política no creo que haya en estado, la empresa no tiene color político, los choferes no tienen colores, defienden su fuente laboral, dentro del Concejo por supuesto que hay dirigentes de la oposición que van a salir a hablar del transporte, se acuerdan ahora porque todo tiene su tiempo para que ellos salgan a hablar, la empresa presenta actualización de tarifas y se acuerdan de eso, los gastrónomos presentan algo y salen a hablar de eso, van utilizando políticamente los temas según vayan presentándose. esta semana seguramente van a salir muchísimos concejales de la oposición a querer hablar del transporte y querer embarrar la cancha, nosotros no vamos a hacerlo, vamos a tratar este tema con total responsabilidad escuchando a todas las partes y tomando la mejor decisión para el vecino y que no nos quedemos sin colectivo”.

