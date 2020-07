Compartir

En Formosa abundan las personas que sin ningún tipo de discapacidad cobran pensiones mientras hay personas que realmente necesitan cobran y no tienen nada. Tengo mi hijo de discapacidad y tramité esto desde hace 4 años y no me dan respuestas. Nunca mueven los papeles ni viendo la gran necesidad que tiene. Es vergonzoso, pero es lo que ocurre.